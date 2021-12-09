白蘿蔔3食譜：蘿蔔燉牛腩、蘿蔔排骨酥湯、蘿蔔蝦米炒粉絲

白蘿蔔適合秋冬食用，以下提供3個白蘿蔔食譜：

‧蘿蔔燉牛腩

材料：牛腩2斤、白蘿蔔1斤

製法：

1.洗淨牛腩，切塊。

2.將牛腩過熱水，以油鍋炒牛腩，加適量醬油和糖炒，再加適量的水蓋過牛腩，和薑大火煮沸，後轉小火慢燉1小時。

3.放入切塊白蘿蔔，慢熬1小時，最後加鹽調味。

‧ 蘿蔔排骨酥湯

材料：排骨2斤、白蘿蔔1斤、低筋麵粉適量

製法：

1.以醬油、米酒、五香粉、胡椒粉醃漬排骨約30分鐘備用。

2.將排骨沾裹上一層薄薄的低筋麵粉後，放入油溫180℃的鍋中，炸至金黃色。

3.白蘿蔔洗淨去皮，切片，加入4碗水與醬油同煮至蘿蔔變軟。

4.最後把排骨放入蘿蔔湯內。

‧蘿蔔蝦米炒粉絲

材料：白蘿蔔1個（中型）、粉絲約1/4磅、蝦米（約一手抓分量）、薑數片、蒜蓉少許

製法：

1.白蘿蔔削皮，切絲備用。蝦米和粉絲要用水浸泡，粉絲要浸至軟身。

2.燒熱鑊，放油，放幾片薑，再放蝦米。略炒蝦米，再放蒜蓉。

3.加入白蘿蔔絲，炒至少許黏鑊，然後加水煮蘿蔔，放少許糖（約1小茶匙）同煮。

4.白蘿蔔煮至滾，可放入粉絲，再加適量水，多煮一會兒。

【小貼士】粉絲較吸水，可酌量落多些水。如想粉絲爽口些，則毋須煮太久。

5.最後加入少許豉油、蠔油調味，即成。

資料來源：明報

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