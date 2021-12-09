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聖誕癲噹 x 小襪兔 x 阿讚貓@荃灣海濱　5米高癲噹聖誕樹+4.2米高吹氣雪人癲噹｜聖誕好去處2021

文章日期：2021年12月09日

今年聖誕節，本地文創「貓室」為屹立於荃灣海濱的「維港癲噹開心村」添上新裝。除了原有的卡通裝置，還添加充滿聖誕氣氛的節日角色裝扮。由癲噹帶領小襪兔、阿讚貓一眾好友打造「維港癲噹聖誕遊樂園」，園內設置了包括5米高的癲噹聖誕樹、4.2米高的癲噹雪人、「姨媽來了」美人魚瀡滑梯、全民做「Van」聖誕呠呠車、蛋撻乘風氹氹轉、隨處Hea聖誕枱櫈、大大塊聖誕Sticker等，陪大家歡度佳節。

「維港癲噹聖誕遊樂園」@荃灣海濱

開放日期：即日至12月底

展覽地點：荃灣海濱公園長廊（荃灣西地鐵站B1出口，右轉步行5分鐘）

入場費用：免費

註：資料以相關機構公布為準

更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

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