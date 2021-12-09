聖誕癲噹 x 小襪兔 x 阿讚貓@荃灣海濱 5米高癲噹聖誕樹+4.2米高吹氣雪人癲噹｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月09日
今年聖誕節，本地文創「貓室」為屹立於荃灣海濱的「維港癲噹開心村」添上新裝。除了原有的卡通裝置，還添加充滿聖誕氣氛的節日角色裝扮。由癲噹帶領小襪兔、阿讚貓一眾好友打造「維港癲噹聖誕遊樂園」，園內設置了包括5米高的癲噹聖誕樹、4.2米高的癲噹雪人、「姨媽來了」美人魚瀡滑梯、全民做「Van」聖誕呠呠車、蛋撻乘風氹氹轉、隨處Hea聖誕枱櫈、大大塊聖誕Sticker等，陪大家歡度佳節。
「維港癲噹聖誕遊樂園」@荃灣海濱
開放日期：即日至12月底
展覽地點：荃灣海濱公園長廊（荃灣西地鐵站B1出口，右轉步行5分鐘）
入場費用：免費
註：資料以相關機構公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
新界區
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城
愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場
巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場
葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始
Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房
九龍區
LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】
港島區
銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置
迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街
其他好去處：
荃灣海濱長廊親子休閒好去處 無遮擋賞海景、搵癲噹打卡【短片】
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm