勞蘇期間限定店@葵芳新都會廣場 3大打卡位+掃勞蘇迪士尼精品｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月09日
葵芳新都會廣場以動畫《反斗奇兵3》的人氣角色勞蘇（Lotso）為主題，由即日至2022年1月2日變身「Berry Christmas in LotsoLand」聖誕草莓熊世界，更增設期間限定店。除了戶外露天花園設有勞蘇打卡位，限定店另設3大打卡位，包括逾3米高的毛茸茸勞蘇大型裝置、打卡牆，以及勞蘇與《反斗奇兵》一眾角色共聚的黃車裝置，讓勞蘇迷與勞蘇拍照留念兼慶祝佳節。【短片：勞蘇聖誕草莓工場6大打卡位】
限定店推出逾600件限定新貨及日本直送的勞蘇、《反斗奇兵》及迪士尼精品，包括勞蘇T-shirt、勞蘇iPhone手機殼、勞蘇流動充電器；其他精選勞蘇貨品包括散發士多啤梨味的勞蘇模型、勞蘇咕𠱸及勞蘇毛公仔等。
聖誕草莓熊世界期間限定店@葵芳新都會廣場
日期︰即日至2022年1月2日
時間︰11:00am-9:00pm
地點︰葵芳新都會廣場L3中庭
「Berry Christmas in LotsoLand」聖誕草莓熊世界@葵芳新都會廣場
日期︰即日至2022年1月2日
時間︰10:00am-10:00pm
地點︰葵芳新都會廣場L3-L4露天廣場
註：資料以主辦方公布為準
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