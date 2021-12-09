冬至菜譜網上訂購85折 + 外賣盆菜9折@龍逸軒｜著數情報

慶祝冬至，龍逸軒推出兩款冬至菜譜：「冬至團圓菜譜」（百花煎釀秋葵、海皇燴燕窩、蟲草花翡翠鳳凰蚌炒花枝片、蠔皇扣原隻八頭鮑魚伴花菇、清蒸沙巴龍躉斑、脆皮龍崗雞、荷香金銀蒜蒸帶子飯、陳皮紅豆沙湯圓及懷舊芝麻卷）和「冬至慶典菜譜」（酒醉凍鮑魚、紅燒竹笙蟹肉翅、三葱爆蜜糖豆鮮帶子、XO醬百合彩椒炒黑豚肉、清蒸沙巴龍躉斑、脆皮龍崗雞、生炒臘味糯米飯、陳皮紅豆沙湯圓及奶黃水晶包），訂購價錢由每位$522起。

另外，龍逸軒更推出外賣自取「鮑羅萬有喜慶盆菜」（6位用：$1488；12位用：$2888），為客人提供更彈性的節日安排。

現於eShop訂購冬至菜譜可享85折優惠，訂購鮑羅萬有喜慶盆菜則享9折優惠。

冬日節慶菜式@龍逸軒

價錢：冬至團圓菜譜：每位$522（兩位起）；冬至慶典菜譜：每位$847（兩位起）（另設加一服務費）

鮑羅萬有喜慶盆菜外賣：6位用：$1488；12位用：$2888

eShop：http://eshop.harbour-plaza.com

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

營業時間：10:45am-3:15pm／6:00pm-10:30pm

電話：2734 3722

註：資料及價錢以餐廳公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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