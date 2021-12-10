聖誕飲食貼士｜自製4道菜有「營」聖誕大餐　紅莓汁伴燒火雞配西蘭花、生果班戟

聖誕大餐叫人垂涎三尺，惟滿足了一時口腹之慾，卻換來腸胃不適甚至增磅，未免得不償失。今年不妨在家中自製聖誕大餐，過一個吃得「有營」又健康的聖誕。明報電子平台組整理了消委會資料，推介一個4道菜的自製「有營」聖誕大餐。

頭盤：三文魚配蜜瓜球

三文魚含亞米加三油脂酸，能降低血液黏稠度。有研究指出，每周吃2至3次魚或海產類食品，有助降低血液膽固醇，對心臟有益。除了三文魚，沙甸魚、鯖魚、鯡魚和吞拿魚等寒帶深海魚都含豐富亞米加三油脂酸。生果含豐富纖維素，有助消化。

湯：南瓜帶子湯

將南瓜煮軟攪茸，加入新鮮帶子及低脂奶即成。以低脂奶代替忌廉、花奶，減低脂肪含量。南瓜質感甜糯，對正小朋友的口味，且含豐富胡蘿蔔素，有抗氧化作用，有助預防癌症，全家老幼都啱吃。

主菜：紅莓汁伴燒火雞配西蘭花

聖誕大餐當然少不了火雞，火雞脂肪含量比雞肉少，去皮才吃，減少脂肪吸收。西蘭花屬十字花蔬菜，跟白蘿蔔、小白菜、大白菜、椰菜花一樣，含可刺激身體產生抗癌蛋白酵素的硫蘿蔔素，有助排除體內有害的自由基，有抗癌作用。十字花蔬菜含鉀質，對控制血壓有幫助，建議每周吃2至3次，每次3至4兩；西蘭花亦含豐富鈣質，有助強健骨骼。

甜品：香蕉、士多啤梨班戟配奇異果汁

甜品以生果為主可減少糖分吸收，減低脂肪形成。香蕉、奇異果和士多啤梨均為高纖維素的生果，有助腸胃健康。

資料來源：消委會

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