可口可樂大抽獎贏Coca Cola限量精品 頭獎迪士尼住宿及門票4張｜著數情報
文章日期：2021年12月10日
可口可樂舉辦「聖誕樂聚 讓此HUG更近」大抽獎，送出超過2500份獎品，總值超過110萬元。由即日至12月16日，在任何一間指定商戶購買任何可口可樂公司旗下飲品滿40元，上載收據至iCoke.hk，並成為iCoke會員，即可參加大抽獎，頭獎是香港迪士尼樂園酒店住宿1晚（1間）及樂園一日門票4張（名額50個）；其他獎品包括可口可樂限量精品：行李箱、聖誕毛氈及聖誕投影燈。
另外，即日至12月22日期間，指定日子於便利店7-Eleven、Circle K或VanGO購買三支可口可樂公司旗下汽水，即可免費換領限量版可口可樂聖誕磁石貼一款。【詳情】
可口可樂「聖誕樂聚讓此HUG更近」大抽獎：www.icoke.hk/hk/OneHugChristmas/landing
便利店隨機送「可口可樂」聖誕磁石貼
VanGO便利店：即日至12月15日
7-Eleven便利店：即日至12月21日
Circle-K便利店：即日至12月22日
相關網店：太古可口可樂 e-shop、HKTV Mall、士多Ztore、HOME+、Big Big Shop、百佳 e-shop、Market Place by Jasons App
註：資料以相關機構公布為準
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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