聖誕市集＠赤柱廣場　雲集逾60個人氣品牌　淘金遊戲送純金吊墜｜聖誕好去處2021

赤柱廣場「Wild West Adventure聖誕市集」人氣品牌：Honbo三文治（圖片由相關機構提供）

赤柱廣場「Wild West Adventure聖誕市集」人氣品牌：Blue Bottle Coffee聯乘Cody Hudson推出節日限定禮品套裝（圖片由相關機構提供）

赤柱廣場「Wild West Adventure聖誕市集」雲集逾60個人氣品牌。（圖片由相關機構提供）

赤柱廣場於12月11日起一連三個星期六、日及公眾假期打造「Wild West Adventure聖誕市集」，雲集逾60個人氣品牌，包括Blue Bottle Coffee、丹丘蒸留所、Honbo、Marquise De Sevigne、Jacques X Diverxu、INFINITI C x FIVE ELEMENTS COFFEE ROASTERS、LIFETASTIC、廿一由八pantry等，其中更有多款獨家美饌及產品於市集首度亮相，包括全球首支無糖咖啡甜酒「淡墨」、限量特色蛋奶酒及Blue Bottle Coffee聯乘Cody Hudson推出節日限定禮品套裝，以及Honbo日式烤牛肉三文治等。

赤柱廣場大玩美國西部牛仔風情，市集入口處擺放了西部牛仔的裝飾，部分攤檔佈置更以原木打造，配合金礦場景，恍如走進美國西部牛仔的淘金小鎮。

赤柱聖誕市集更設有模擬淘金遊戲，參加者於限時內淘金，每個活動日的勝出者可獲得由justgold鎮金店送出的純金吊墜乙份。

「Wild West Adventure聖誕市集」@赤柱廣場

日期：12月11-12日、18-19日及24-27日（一連三個星期六、日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上8時

地點：赤柱廣場天幕廣場及公共空間

免費穿梭巴士及免費渡輪詳情：www.linkhk.com/tc/promotion/454

查詢熱線：6508 7573

註：資料以主辦方公布為準

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