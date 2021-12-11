奧海城 x Yum Me Play「Fairy Wonderland」期間限定店　巨型立體書打卡＋童話主題工作坊＋聖誕套裝8折｜聖誕好去處2021

由即日至2022年1月2日，Yum Me Play於奧海城開設期間限定店，以Fairy Wonderland為主題，挑選童話繪本中的《木偶奇遇記》、《小飛俠》及《灰姑娘》作場景設計概念，打造三大童話夢幻國度。當中設置三本巨型立體故事書，配以不同的聖誕裝飾，成為大小朋友的打卡熱點。

除了精選的外語繪本及立體圖書及特別聖誕禮物外，場內亦舉辦一系列配合童話主題的工作坊，包括互動英語說書、童話劇本寫作和紙偶製作。小朋友可隨意遊走限定店閱讀及試玩不同的益智玩具，探索更多有趣的學習體驗。

Yum Me Play亦會推出限定聖誕套裝，於限定店購買4款指定產品，即享原價8折優惠。貨品可任意配搭，組合最佳過節禮物。

奧海城 x Yum Me Play「Fairy Wonderland」期間限定店

日期：即日至2022年1月2日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：奧海城2期地下活動大堂

註：資料以主辦方公布為準

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