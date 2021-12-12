秋葵助減肥兼護膚　原條食保營養【附秋葵配搭食物之選】

秋葵 (orka，亦稱ladyfinger) ，營養師表示，秋葵堪稱「女士恩物」，有助減肥兼可護膚。

秋葵的營養

‧纖維量

秋葵熱量低、脂肪含量低，兼有豐富水溶性纖維。半杯分量的秋葵含有相等於2個蘋果的纖維量，可延長飽肚感，適合當作減肥時的零食；水溶性纖維亦有助控制血糖和膽固醇水平。

‧維他命A

秋葵亦含有豐富維他命A，有助護膚。

進食秋葵貼士：

‧秋葵最好原條吃

營養師提醒，秋葵最好原條進食，因為切開秋葵會破壞中間的黏液狀物質，令營養流失。

‧秋葵配醬汁 吸收維他命A

洗好秋葵，去除表面硬皮和絨毛後，原條烚熟，放進雪櫃，可於正餐之間當零食，進食時可配少許低脂芝麻醬或芝麻油，因為維他命A屬脂溶性，配醬汁有助維他命A吸收。

‧搭配車厘茄奇異果橙 補充維他命C

在煮熟秋葵的過程中，會令維他命C流失，可配合車厘茄、奇異果或橙進食，補充足夠維他命C。維他命C除可抗氧化、預防皮膚老化，還可幫助製造骨膠原，改善皮膚彈性。

秋葵營養含量（半杯分量，約8條秋葵）：

熱量 18卡路里

纖維 2克

維他命A 226國際單位（IU）

葉酸 37微克

鉀 108毫克

中醫師提醒：秋葵屬寒性食物

秋葵雖然有益，但有中醫師提醒，部分人士應慎吃、甚至不宜吃。因為秋葵屬寒性食物，所以寒性體質、脾胃虛寒、經常腹瀉的人不可多吃，以免出現肚瀉、胃痛、作嘔、反胃等不適徵狀；不建議孕婦食用；糖尿病人亦絶對不可以秋葵取代藥物。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑

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