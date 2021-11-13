旺角T.O.P x Wade and Leta：紐約地標浮雕牆＋AR浪蕩紐約街頭＋視覺藝術廊｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月12日
旺角T.O.P This is Our Place（T.O.P）聯乘紐約設計界新寵兒Wade and Leta舉行「T.O.P x Wade and Leta．From New York to Hong Kong」，即日至2022年1月23日把紐約市城市風貌幻化成大型藝術裝置帶到旺角T.O.P。兩名藝術家運用AR擴增實景技術遊走多個場景，包括天台的「視覺衝擊遊樂園」、近4米高「幻象聖誕空中吊飾」、3米闊的「紐約地標浮雕牆」。4樓「視覺藝術廊」展示Wade and Leta過往作品，讓大家近距離觀賞。本地藝術攝影師曾子晴（Tsz）亦透過鏡頭及攝影小工具，以另類方式展現NYC街頭藝術風。
Wade and Leta為今次企劃獨家設計時尚精品「玩味雨傘」及「玩味毛巾」，顧客只要於T.O.P消費滿指定金額便可換領。活動期內於場內打卡、讚好並追蹤T.O.P社交平台facebook及Instagram專頁，可換領NYC特效攝影膠片一張（共1000份）。
旺角T.O.P x Wade and Leta「From New York to Hong Kong」
日期：即日至2022年1月23日
地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place
註：資料以主辦方公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
新界區
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城
手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置
愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場
巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場
葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始
蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】
Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房
九龍區
Yum Me Play「Fairy Wonderland」期間限定店@奧海城
LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】
港島區
銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置
迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街
其他好去處：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm