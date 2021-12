旺角T.O.P x Wade and Leta：紐約地標浮雕牆＋AR浪蕩紐約街頭＋視覺藝術廊｜聖誕好去處2021

旺角T.O.P x Wade and Leta「From New York to Hong Kong」(圖片由相關機構提供)

旺角T.O.P This is Our Place(T.O.P)聯乘紐約設計界新寵兒Wade and Leta舉行「T.O.P x Wade and Leta.From New York to Hong Kong」,即日至2022年1月23日把紐約市城市風貌幻化成大型藝術裝置帶到旺角T.O.P。兩名藝術家運用AR擴增實景技術遊走多個場景,包括天台的「視覺衝擊遊樂園」、近4米高「幻象聖誕空中吊飾」、3米闊的「紐約地標浮雕牆」。4樓「視覺藝術廊」展示Wade and Leta過往作品,讓大家近距離觀賞。本地藝術攝影師曾子晴(Tsz)亦透過鏡頭及攝影小工具,以另類方式展現NYC街頭藝術風。

Wade and Leta為今次企劃獨家設計時尚精品「玩味雨傘」及「玩味毛巾」,顧客只要於T.O.P消費滿指定金額便可換領。活動期內於場內打卡、讚好並追蹤T.O.P社交平台facebook及Instagram專頁,可換領NYC特效攝影膠片一張(共1000份)。

旺角T.O.P x Wade and Leta「From New York to Hong Kong」

日期:即日至2022年1月23日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

註:資料以主辦方公布為準

更多聖誕好去處2021:bit.ly/30RAfvb

新界區

A Disney Christmas@迪士尼樂園【短片】

聖誕嘉年華@沙田新城市

童星點心麵樂園香港版@沙田中心沙田廣場、屯門時代廣場

Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城

海賊王One Piece聖誕活動@馬鞍山新港城中心【短片】

迪士尼奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場

夢幻光影之旅@元朗YOHO MALL

手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置

禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場

昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華

東薈城名店倉 X Wendt & Kühn樂悠聖誕市集

愉景灣 x Missquai:聖誕打卡裝置+Monchhichi溜冰場

怪誕森林奇遇記@荃灣廣場 聖誕藝作市集@大埔新達廣場

聖誕癲噹 x 小襪兔 x 阿讚貓@荃灣海濱

魔雪奇緣冰雪夢幻王國@荃新天地【短片】

巨型聖誕屋+360度芬蘭光影體驗+周末聖誕市集@荃灣如心廣場

勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場【短片】

勞蘇期間限定店@葵芳新都會廣場

葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】

將軍澳中心 X 韓國觀光公社「韓冬樂雪遊」

回收玻璃樽聖誕樹@將軍澳廣場

Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房

歐陸聖誕雪地鹿車打卡+周末市集@將軍澳翩滙坊

九龍區

Disney Classics Library@奧海城

Yum Me Play「Fairy Wonderland」期間限定店@奧海城

禪繞畫x文具x聖誕裝置@翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

聖誕市集@大角嘴利奧坊

打卡購物@旺角THE FOREST

史諾比之旅@海港城【短片】

聖誕客運站@海運大廈露天廣場

《鬼滅之刃》無限列車@尖沙嘴The ONE

LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】

CK鼠x黃埔天地:聖誕糖果樂園

Sanrio男團@紅磡置富都會

20米巨型聖誕樹+聖誕小鎮@西九海濱【短片】

港島區

《怪獸公司》聖誕裝置@太古城中心【短片】

賞「楓」靚景@北角海濱花園

蜘蛛俠主題展+Hot Toys珍藏人偶展@銅鑼灣希慎廣場

銅鑼灣時代廣場 X 畢奇:Sparkling Wonderland by Pucky

利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕:梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置

中環IFC x 東方快車 三體驗區踏上聖誕鐵路之旅【短片】

雪山之巔度假村@太古廣場

玩轉大館馬戲季@大館

迪士尼公主幻彩裝置+10米高聖誕樹+周末飄雪匯演@灣仔利東街

Jelly Belly@西寶城

聖誕市集@赤柱廣場

P助+粉紅兔兔x香港仔中心:極光聖誕村+AR遊戲

其他好去處:

「南丫說:」@南丫島索罟灣

「四大寇——從照相重塑革命記憶」專題展@孫中山紀念館

薔薇科植物主題展覽@香港公園霍士傑溫室【短片】

元朗大棠楓香林【短片】

鳳園蝴蝶保育區【短片】

M+博物館@西九【短片】

西九文化區一日Chill遊【短片】

九龍寨城公園 尋幽賞景探古蹟【短片】

灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」

香港8大海濱好去處

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm