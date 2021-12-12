聖誕大餐之選：The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club魚子醬五道菜盛宴

海膽扁意粉配黃金混合品種魚子醬（圖片由相關機構提供）

The Tiffany Blue Box Cafe聯乘頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，推出五道菜魚子醬品味盛宴，菜式包括脆薯牛角包伴黃寶石Ossetra魚子醬、青蘆筍配貝魯迦鱘魚子醬、帶子濃湯配白銀鱘魚子醬、海膽扁意粉配黃金混合品種魚子醬、馬斯卡彭焦糖燉蛋配白銀鱘魚子醬，套餐配一杯巴黎之花特級乾型香檳。惠顧五道菜套餐，可於Royal Caviar Club網站或中環置地廣場期間限定店購買魚子醬產品時獲九折優惠。

The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club五道菜魚子醬品味盛宴

供應期：即日至2022年1月1日

價錢：$988（另設加一服務費）12月24、25、26、31日及2022年1月1日 6:30pm-10:30pm：$1088（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號The Tiffany Blue Box Cafe

營業時間：周一至周五12:00nn-9:30pm 周六、周日及公眾假期11:00am-9:30pm

電話：2362 9828

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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