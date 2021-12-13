盆菜外賣自取之選：翠亨邨龍蝦鮑魚盆菜＋乳豬套餐

翠亨邨即日至2022年2月15日推出兩款盆菜，以及三款節慶乳豬歡聚套餐外賣自取服務。「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜選用新鮮波士頓龍蝦，加上多款豪華食材（如南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉），將海中滋味共冶一爐。「年年有餘」家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜則以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料，令人更窩心。兩款盆菜以外，另可選配「豐衣足食」招牌臘味炒飯。

節慶乳豬歡聚套餐共有三款禮盒組合，除了脆皮乳豬全體、蝴碟夾包及薑汁紅棗糕外，可加配翠亨邨秘製過節美食──鮑汁花菇鵝掌，以及蠔皇南非10頭鮑魚。

供應期：即日至2022年2月15日（只限外賣自取，須於取貨日3日前預訂）

「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜（$1980／建議6位用）

「年年有餘」家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜（$1380／建議6位用）

「豐衣足食」招牌臘味炒飯（$288／建議6位用）

節慶乳豬歡聚套餐（$1588起／建議6-8位用）

網店：www.mira-eshop.com/zh/festive-takeaway

註：資料及價錢以餐廳公布為準 盆菜外賣自取 其他選擇：

米芝蓮三星唐閣 鮑魚聚寶盆菜

九龍東皇冠假日紫粵：鮑魚盆菜、佛跳牆外賣

龍逸軒：冬至菜譜網上訂購＋外賣鮑魚盆菜

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