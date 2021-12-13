盆菜外賣之選：沙田凱悅盆菜　早鳥優惠八八折｜著數情報

香港沙田凱悅酒店推出糅合傳統盆菜真味及多款「沙田18」招牌美食的外賣盆菜，盆菜分4人或6人用，食材包括客家燜豬肉、麵豉醬燜豬皮、鹹蛋黃魚皮蝦球、原隻鮑魚、花膠、白切雞、燒鴨、土魷、魚蛋和豆卜等。訂購外賣盆菜，可以優惠價選購飯類、美酒及特色甜品，包括生炒臘味糯米飯、柚子桂花紅豆糕及棗蓉番薯西米布甸，配上沙田凱悅x少爺啤手工啤酒，為盆菜盛宴畫上完美句號。2022年1月19日或之前確認1月22日至2月15日取貨的訂單，可獲八八折優惠。

盆菜外賣自取：4位用$1688、6位用$2288

盆菜外賣送遞：4位用$1888、6位用$2488 *送遞至沙田、大圍、火炭、大埔、馬鞍山、科學園、馬料水、九肚山、白石角內的單一地址。其他地區之收費需視乎個別地址而定。

訂購日期：即日至2022年2月13日（需於取貨日期前兩日或之前預訂）

取貨日期：即日至2022年2月15日

訂購網站：bit.ly/3G1gC2Z

地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店

電話：3723 7952

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

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