天灸｜「三九天灸」夏病冬治　中醫提醒：天灸前後忌食火鍋煎炸物【留意天灸3重要日子】

冬天進行「三九天灸」有夏病冬治之說，中醫說明進行「三九天灸」的注意事項。（圖片由相關機構提供）

天灸可分為冬天「三九天灸」和夏天「三伏天灸」。夏天不少人會做天灸治療，有「冬病夏治」之效。註冊中醫胡玘君表示，冬天進行「三九天灸」是「夏病冬治」，幫助加強和鞏固三伏天灸的療效，體質燥熱、虛寒體質，以及天生身體較虛的人等都適合做三九天灸。三九天是以二十四節氣的冬至起三個九天為一個循環，是一年中最冷的日子。2021年三九天灸治療的日子為：2021年12月21日、12月30日，以及2022年1月8日。胡玘君說明進行「三九天灸」的注意事項。

孕婦不宜 小朋友勿貼藥太久

除了孕婦不宜做三九天灸，胡玘君提醒，天灸使用的藥物對皮膚有一定刺激，若小朋友及皮膚薄嫰的人進行天灸，貼藥貼時間不宜太久，否則或會引起皮膚敏感；另外，皮膚病患者如濕疹、紅斑狼瘡、牛皮癬等及皮膚敏感的人亦不宜在有傷口的位置做天灸。

天灸前後飲食宜清淡

做三九天灸前後不宜吃煎炸食物、火鍋及牛肉、蝦等發物，飲食宜清淡及多吃固腎氣的食物，例如蓮藕栗子紅棗湯、山藥炆栗子等。

藥貼太多或刺激皮膚

胡玘君提醒，坊間有一次貼30至50個藥貼，惟藥貼多不一定好，使用過多藥貼可能會刺激皮膚，容易導致皮膚過敏及灼傷，因此做天灸應找信譽良好的中醫診所。

文：何芍盈

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