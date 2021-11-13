聖誕好去處2021｜灣仔：HarbourChill海濱休閒站＋利東街迪士尼幻彩裝置【短片】
文章日期：2021年12月14日
聖誕假期計劃逛街打卡影相？灣仔區或是一個好選擇。位於灣仔海濱的「HarbourChill海濱休閒站」設有不同聖誕樹，更將於12月17日至2022年1月2日期間的周五、周六和周日舉行「維港聖誕村莊嘉年華」。嘉年華場內設有市集攤檔、野餐體驗、聖誕帳篷打卡點、現場音樂表演、聖誕主題工作坊及攤位遊戲。灣仔利東街已變身成為聖誕燈飾大道，掛有以迪士尼公主為主題的幻彩燈飾。［利東街迪士尼幻彩裝置詳情］有片睇：bit.ly/3yqu51J
維港聖誕村莊嘉年華@灣仔HarbourChill海濱休閒站
日期︰12月17日至2022年1月2日逢周五、周六、周日
時間︰12:00nn-10:00pm
免費入場（攤位遊戲及野餐體驗除外）
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
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