火腿火雞片選購進食3注意　消委會提醒：火腿火雞片屬加工肉不宜常食　留意標籤揀較低脂低鈉

火腿蛋即食麵或火雞片三文治深受歡迎，不過消委會提醒，火腿及火雞片屬加工肉類，被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」（即第1組物質）， 鈉含量亦相對較高，宜留意進食分量。消委會講解選購進食火腿及火雞片的注意事項。［消委會測試：火腿火雞片逾九成高鈉 「759阿信屋」火腿片、Buddig火雞片鈉含量最高【附總評最高兩款火腿火雞片】］

選購進食火腿及火雞片3注意

1. 不宜經常進食

火腿及火雞片雖然含豐富蛋白質，但兩者屬加工肉類，鈉含量較高。應平衡食用風險和好處，不宜經常進食。火腿及火雞片這些加工肉類不應作為吸收蛋白質的主要來源，宜選擇非加工的低脂肉類，多進食維他命C及抗氧化物豐富的食物如奇異果、柑橘等，並保持均衡飲食。

2. 揀選較低脂低鈉產品

若決定購買火腿及火雞片，可根據包裝上的產品描述、配料及營養標籤，揀選較低脂及低鈉的適合產品。購買前應細心查看包裝是否完整，留意食用期限，確保產品沒有過期。

3. 依指示存放產品

應根據包裝指示存放火腿及火雞片，一般存放在4°C或以下，開封後應盡快食完。

火腿火雞 實用資訊：

午餐肉、腸仔、火腿建議一周最多吃兩次 營養師教配蔬菜抑致癌物【附肉及菜配搭】

火雞肉vs.雞肉vs.鵪鶉肉vs.乳鴿肉 營養比併

消委會 其他報道：

護膚品｜用家評分最高護膚品牌 Neutrogena、資生堂、LANEIGE、THE BODY SHOP上榜【附名單】

護膚Q&A｜面部護膚品使用愈頻密愈好？皮膚科醫生提醒轉面膜牌子宜減敷面時間

功能外套防水表現測試 Columbia樣本透氣度最低 Blueplace樣本防滲最低分

功能外套｜Klättermusen、Houdini樣本評分最高 防撕裂防水表現佳

醫療中心｜受精神問題困擾消費者遭疲勞式轟炸銷售 10個月被游說買逾15萬元療程

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm