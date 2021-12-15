消委會‧功能外套｜Klättermusen、Houdini樣本評分最高　防撕裂防水表現佳【附7款評分最高功能外套名單】

消委會今日（15日）公布16款戶外功能外套的測試結果，比較樣本的耐用表現、防水表現、透氣度、擋風能力及防縮水表現等，其中以Klättermusen及Houdini的樣本整體表現最佳。消委會指出，Klättermusen的Allgrön 2.0外套在評審員實試表現理想。Houdini的Leeward外套在防撕裂強度表現不俗，防水表現亦佳。兩者亦是重量380克以下型號組別的最高分樣本。［功能外套防水表現測試 Columbia樣本透氣度最低 Blueplace樣本防滲最低分］

消委會建議，選購功能外套時應考慮其用途、穿著時間及季節，且購買前應親身試穿，戴上連身帽及模擬運動時的動作，確保不會阻礙伸展。消費者亦可測試能否單手拉開拉鏈。

重380克或以上型號組別最高評分樣本（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／總評分，5分為最高）

Klättermusen（Allgrön 2.0）／$4880／無／4.5

Houdini（Leeward）／$3329／愛沙尼亞／4.5

重380克或以下型號組別最高評分樣本（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／總評分，5分為最高）

Arc'teryx（Beta SL Hybrid）／$3690／中國／4

Haglöfs（Spate）／$1700／越南／4

Salomon（Bonatti Pro WP）／$1698／印尼／4

Black Diamond（Highline Stretch Shell）／$2699／越南／4

Mammut（Microlayer HS）／$1699／越南／4

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