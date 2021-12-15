消委會護膚Q&A｜面部護膚品使用愈頻密愈好？皮膚科醫生提醒轉面膜牌子宜減敷面時間

護膚品是不少女士必備日用品，尤其秋冬乾燥要做好皮膚保濕，化妝水、精華、面霜、面膜等護膚品都會上臉。消委會今（15日）公布護膚品調查，並諮詢香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅有關面部護膚的問題， 整理下列面部護膚Q&A，供女士們參考。［用家評分最高護膚品牌 Neutrogena、資生堂、LANEIGE、THE BODY SHOP上榜【附名單】］

Q. 愈「勤力」使用面部護膚品，護膚效果愈好？

A. 建議消費者按照指示使用面部護膚品，例如使用次數及用量，以取得產品聲稱的最佳效果。若過於頻密地使用產品，反而會為肌膚帶來不良影響，例如頻密潔面或會使肌膚愈見乾燥，刺激皮膚；頻密敷面膜可能令油脂更旺盛，導致油脂粒或暗瘡形成。若護膚品含防腐劑，頻密接觸或會出現過敏反應。

Q. 經常轉用不同品牌的面膜，要注意什麼？

A. 不同品牌的面膜有不同的成分及建議使用時間，轉換面膜時宜留意使用指示以達至最佳護膚效果。首次使用新款面膜時，皮膚容易過敏或有濕疹的人士宜將敷面時間減半。若皮膚出現泛紅或刺痛情況，應立即停用。皮膚若有炎症或損口，應待皮膚復原後才繼續使用面膜。

Q. 使用同類型護膚品後經常出現過敏反應，轉換品牌會否有幫助？

A. 不同品牌的同類型護膚品成分或相若，可考慮由專科醫生或醫生進行皮膚貼布測試，找出致敏原，將來選購護膚品時避開有關成分，以減低日後出現過敏的機會。

Q. 過期的面部護膚品可否用於身體其他部位？

A. 過了保質期的護膚品可能會變質甚至滋生細菌。身體其他部位的皮膚雖然敏感度或較面部肌膚低，但塗抹過期產品同樣可能引起皮膚發炎或真菌感染等不良反應。

Q. 選購護膚品時要注意什麼？

A. 肌膚膚質或會隨季節轉變，宜按照當季的肌膚狀況及需要選購護膚品，例如夏天着重控油，冬天着重保濕；若考慮嘗試新款護膚品，建議購買小容量先行試用，因每個人的膚質及皮膚反應不同，體驗及喜好亦不盡相同，勿因大容量相對較便宜而購買。

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