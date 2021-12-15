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消委會護膚Q&A｜面部護膚品使用愈頻密愈好？皮膚科醫生提醒轉面膜牌子宜減敷面時間

文章日期：2021年12月15日

護膚品是不少女士必備日用品，尤其秋冬乾燥要做好皮膚保濕化妝水精華面霜面膜等護膚品都會上臉。消委會今（15日）公布護膚品調查，並諮詢香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅有關面部護膚的問題， 整理下列面部護膚Q&A，供女士們參考。用家評分最高護膚品牌　Neutrogena、資生堂、LANEIGE、THE BODY SHOP上榜【附名單】

Q. 愈「勤力」使用面部護膚品，護膚效果愈好？

A. 建議消費者按照指示使用面部護膚品，例如使用次數及用量，以取得產品聲稱的最佳效果。若過於頻密地使用產品，反而會為肌膚帶來不良影響，例如頻密潔面或會使肌膚愈見乾燥，刺激皮膚；頻密敷面膜可能令油脂更旺盛，導致油脂粒或暗瘡形成。若護膚品含防腐劑，頻密接觸或會出現過敏反應。

Q. 經常轉用不同品牌的面膜，要注意什麼？

A. 不同品牌的面膜有不同的成分及建議使用時間，轉換面膜時宜留意使用指示以達至最佳護膚效果。首次使用新款面膜時，皮膚容易過敏或有濕疹的人士宜將敷面時間減半。若皮膚出現泛紅或刺痛情況，應立即停用。皮膚若有炎症或損口，應待皮膚復原後才繼續使用面膜。

Q. 使用同類型護膚品後經常出現過敏反應，轉換品牌會否有幫助？

A. 不同品牌的同類型護膚品成分或相若，可考慮由專科醫生或醫生進行皮膚貼布測試，找出致敏原，將來選購護膚品時避開有關成分，以減低日後出現過敏的機會。

Q. 過期的面部護膚品可否用於身體其他部位？

A. 過了保質期的護膚品可能會變質甚至滋生細菌。身體其他部位的皮膚雖然敏感度或較面部肌膚低，但塗抹過期產品同樣可能引起皮膚發炎或真菌感染等不良反應。

Q. 選購護膚品時要注意什麼？

A. 肌膚膚質或會隨季節轉變，宜按照當季的肌膚狀況及需要選購護膚品，例如夏天着重控油，冬天着重保濕；若考慮嘗試新款護膚品，建議購買小容量先行試用，因每個人的膚質及皮膚反應不同，體驗及喜好亦不盡相同，勿因大容量相對較便宜而購買。

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