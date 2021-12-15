功能外套不宜用柔順劑清洗　消委會教揀功能外套：山徑跑動宜著輕巧款【附護理注意】

功能外套集防水、透氣及擋風等功能於一身，是進行戶外活動或旅行時的必備拍檔。消委會教路，選購功能外套應考慮其用途、穿著時間及季節，例如跑山適合輕巧款式的功能外套，而日常生活則未必需要穿著功能外套。相關報道：Klättermusen、Houdini樣本評分最高 防撕裂防水表現佳【附7款評分最高功能外套名單】

消委會選購功能外套貼士：

戶外活動：功能外套較適合喜愛戶外活動人士，當中輕巧設計的款式較適合於山徑跑動，易於攜帶及收藏。

日常穿著：未必需要該等多功能的外套。

寒冷或高山地區旅遊：2合1甚或3合1設計（即可於內拉鏈扣上抓毛或羽絨內層）的功能外套套裝會更為合適。身處北歐的試驗人員認為是次測試功能外套樣本較適合於當地春、夏及初秋時穿著，嚴冬時則必須穿上更保暖的外套。

功能外套護理方法：

消委會表示，防水膜的微細小孔容易被污漬及汗水堵塞，用家應定時按產品的護理指示清洗外套，可採用溫和的洗衣粉或洗衣液清洗，惟要留意部分外套不適宜以衣物柔順劑清洗。使用洗衣機清洗可採用較柔和或洗衣時間較短的程序，洗後最好讓外套自然風乾，盡量避免使用乾衣機或用熨斗把外套弄乾。

若外套的防潑水塗層日久失效，用戶可於戶外用品店購買適用的防水噴劑，依照指示使用以加強防水效果。

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