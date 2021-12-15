Gradini意大利餐廳節慶下午茶@石板街酒店　網上預訂9折｜聖誕2021

中環‧石板街酒店的Gradini意大利餐廳於12月呈獻節慶下午茶，除了經典的法式泡芙、馬卡龍及傳統英式鬆餅，廚師團隊更設計了具有節日氣息的美點，包括傳統聖誕節食物的百果餡餅以及選用意大利聖誕蛋糕；鹹點有火雞三文治配蔓越莓果醬、鵝肝配砵酒啫喱、煙三文魚配酸豆蛋黃醬及青瓜配番茄乾、香草和忌廉芝士卷。現於網上預訂節慶下午茶，可享9折優惠。

Gradini意大利餐廳節慶下午茶@中環．石板街酒店

日期：即日至12月31日（部分日子未有提供）

時間：3:00pm-5:30pm

價錢：$298／位；$528／兩位（另設加一服務費）

網上預訂：bit.ly/gradini-res-xmas21-pr-tc

地址：中環皇后大道中74號中環．石板街酒店大堂樓層

查詢電話：2308 3088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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