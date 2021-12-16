聖誕蛋糕聖誕麵包甜點一覽　精緻美點歡度聖誕｜聖誕2021

Tea WG迷你版聖誕之光茶香栗子蛋糕及金桂烏龍茶茶香蛋糕（圖片由相關機構提供）

Tea WG聖誕之光茶香栗子蛋糕（圖片由相關機構提供）

Smile Yogurt聖誕乳酪雪糕及蛋糕（圖片由相關機構提供）

Patisserie Tony Wong聖誕甜點「薑餅人」（圖片由相關機構提供）

當文歷餅店by Dominique Ansel雲呢拿蘋果甜酥及杏仁牛角包配朱古力薑餅人（圖片由相關機構提供）

東海堂 X 角落小夥伴「幸福聖誕奇跡」系列（圖片由相關機構提供）

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE黃金樹幹蛋糕及聖誕樹迷你蛋糕（圖片由相關機構提供）

今年聖誕節，不同餅店及酒店推出精緻聖誕蛋糕或甜點。（圖片由相關機構提供）

聖誕節少不了聖誕蛋糕和甜點，今年不同餅店及酒店推出精緻聖誕蛋糕或甜點，大部分都需要預訂，聖誕新年開派對記得提前準備。

1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE

agnès b. CAFÉ&FLEURISTE推出璀璨巴黎聖誕系列，用煙火點綴多款法式朱古⼒、經典法式甜點及曲奇禮盒，更有b. bear派對蛋糕、黃金樹幹蛋糕及聖誕樹迷你蛋糕。[詳情]

2. 東海堂

東海堂聯乘日本潮流玩物BE@RBRICK及角落小夥伴，分別推出聖誕限定BE@RBRICK草莓忌廉蛋榚、BE@RBRICK100%模型及布袋，以及「幸福聖誕奇跡」限定系列，包括「角落小夥伴雪屋派對」、「角落小夥伴夢幻堡壘」2款蛋糕和4款慕絲聖誕杯。[詳情]

3. Bakehouse

Bakehouse一系列應節手工美食包括酸種義大利水果麵包、國王餅、栗子黃金麵包和酸種百果餡餅，以及其他招牌美食。部分美食僅供訂購，不設現場發售。[詳情]

4. 當文歷餅店by Dominique Ansel

當文歷餅店by Dominique Ansel為今年聖誕系列注入本土元素，推出一系列精緻「港式」節慶蛋糕、甜酥麵包及其他限定甜點，包括「紅叮叮電車」、「聖誕星星小輪」、聖誕樹造型雲呢拿蘋果甜酥等。[詳情]

5. Lady M

Lady M為紅絲絨蛋糕換上聖誕限定裝飾，件裝蛋糕綴以橙銅色聖誕鈴鐺；原個蛋糕更有特別版裝飾。另外，栗子千層蛋糕再度登場，限定於12月供應。[詳情]

6. 英國馬莎

英國馬莎（M&S）推出有發光功能的比利時什錦朱古力亮燈禮盒，造型以聖誕村莊為主題，盒中的聖誕村落小屋比利時朱古力有4種口味。亮金色房屋造型蘇格蘭牛油香酥餅禮罐則設有小夜燈。另有意大利聖誕麵包、果蓉批及阿芳素芒果覆盆子意式冰糕等。[詳情]

7. Nina Patisserie

如心酒店集團甜點品牌Nina Patisserie推出3款聖誕蛋糕：栗子雲呢拿慕絲蛋糕、士多啤梨柑橘雲呢拿慕絲蛋糕及雜莓朱古力慕絲蛋糕。[詳情]

8. Patisserie Tony Wong

Patisserie Tony Wong推出充滿童心的聖誕甜點系列，包括重點推介「薑餅人」和「聖誕花環」，以及朱古力味火車造型蛋糕、玩味Smash聖誕老人蛋糕等。[詳情]

9. 香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie推出聖誕精選禮盒抹茶蛋卷、芝士蝴蝶酥和手工製朱古力。另備喜悅禮籃、欣喜禮籃、歡聚禮籃及慶祝禮籃4款匯聚多款節日美點的節日禮籃。[詳情]

10. Royal Delights

帝港酒店集團酒店高級糕餅品牌Royal Delights推出愛麗絲童話系列，包括「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕、「紙牌僕人」海鹽焦糖榛子蛋糕、「紅心皇后」雜莓意大利芝士蛋糕等。另有鬼馬蛋糕系列，如「人氣拉麵」、「廚神鮑魚紅腸煎蛋飯」、純素紅桑子朱古力撻等。[詳情]

11. Smile Yogurt

Smile Yogurt推出6款特色口味聖誕蛋糕，包括Golden Xmas Froyo、Cozy Xmas冧酒提子焦糖布丁蛋糕、Fruitful Xmas百香果杏脯蛋糕、Xmas Gift莫卡蛋糕、Xmas Roll焦糖蘋果雲呢拿卷蛋及Xmas Yule Log紅莓朱古力卷蛋。早鳥優惠期：即日起至2021年12月20日。[詳情]

12. Tea WG

Tea WG推出聖誕之光茶香栗子蛋糕，以法式杏仁海綿蛋糕及牛奶朱古力脆片餅底，配時令栗子慕絲內餡並加入糖漬栗子；另有聖誕老人造型的迷你版聖誕之光茶香栗子蛋糕及樹頭造型的金桂烏龍茶茶香蛋糕。[詳情]

13. 中環‧石板街酒店

中環‧石板街酒店出傳統意大利聖誕蛋糕，米蘭果子蛋糕含有微甜的葡萄乾和糖漬橙皮；香醇濃郁的意大利黑朱古力蛋糕則使用來自非洲的Grand Cru Vidamà朱古力。[詳情]

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