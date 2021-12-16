海洋公園聖誕2021：逛巿集、與姆明合照、觀光影騷｜聖誕好去處2021【短片】

海洋公園12月18日至2022年1月2日舉行「好想聖誕2021」主題活動，提供一系列歐陸聖誕體驗。現場設有聖誕樹裝飾可以打卡，亦有不同活動包括「好Chill．歐遊巿集」、聖誕工作坊、與卡通人物姆明（Moomin）合照、魔術師甄澤權「魔法狂想」表演等。每晚會舉行「閃亮聖誕派對」和「光影都會」表演，增添佳節氣氛。有片睇：bit.ly/3q1lQ8b

「好想聖誕2021」主題活動期間，海洋公園普通門票（$498）加10元可購買聖誕小鎮入場門票，下午2至8時可單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」；加$60及$40可分別進入「海洋奇觀」及「香港賽馬會四川奇珍館」。「聖誕優惠套票」則可即日無限次進出海濱樂園和高峰樂園所有景點及遊樂設施。「魔法狂想」表演及聖誕工作坊屬按次收費活動。

海洋公園好想聖誕2021

日期：12月18日至2022年1月2日

門票：聖誕小鎮入場門票（普通門票加10元）、聖誕優惠套票（$360）

詳情：bit.ly/322IO6x

註：資料以主辦方公布為準

採訪：陸秋燕

更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

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