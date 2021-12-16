海洋公園聖誕2021：逛巿集、與姆明合照、觀光影騷｜聖誕好去處2021【短片】
文章日期：2021年12月16日
海洋公園12月18日至2022年1月2日舉行「好想聖誕2021」主題活動，提供一系列歐陸聖誕體驗。現場設有聖誕樹裝飾可以打卡，亦有不同活動包括「好Chill．歐遊巿集」、聖誕工作坊、與卡通人物姆明（Moomin）合照、魔術師甄澤權「魔法狂想」表演等。每晚會舉行「閃亮聖誕派對」和「光影都會」表演，增添佳節氣氛。有片睇：bit.ly/3q1lQ8b
「好想聖誕2021」主題活動期間，海洋公園普通門票（$498）加10元可購買聖誕小鎮入場門票，下午2至8時可單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」；加$60及$40可分別進入「海洋奇觀」及「香港賽馬會四川奇珍館」。「聖誕優惠套票」則可即日無限次進出海濱樂園和高峰樂園所有景點及遊樂設施。「魔法狂想」表演及聖誕工作坊屬按次收費活動。
海洋公園好想聖誕2021
日期：12月18日至2022年1月2日
門票：聖誕小鎮入場門票（普通門票加10元）、聖誕優惠套票（$360）
註：資料以主辦方公布為準
採訪：陸秋燕
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
新界區
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城
手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置
愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場
巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場
葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始
蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】
Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房
九龍區
LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】
港島區
銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置
灣仔：HarbourChill海濱休閒站＋利東街迪士尼幻彩裝置【短片】
迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm