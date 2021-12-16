聖誕大餐之選︰瑞生酒店The Pearl五道菜聖誕大餐

瑞生酒店餐廳The Pearl推出五道菜聖誕大餐，菜式包括聖誕沙律、塔斯卡尼檸檬薏米湯、自家製白汁南瓜寛條麵、烤火雞卷或西西里焗比目魚、蘋果金寶批等。12月23-26日及31日另加$168，可將主菜轉為30天熟成美國牛里脊牛扒。餐廳同時提供雞尾酒特飲。

五道菜聖誕大餐@瑞生酒店The Pearl

供應期及價錢：

即日至12月22日、12月27-30日：$568（另設加一服務費）

12月23-26日、12月31日：$688（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴加連威老道20-22號香港瑞生尖沙嘴酒店4樓The Pearl

網址：inline.app/booking/the/pearl

電話：5328 1503

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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