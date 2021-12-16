聖誕美點下午茶＠沙田凱悅 網上預訂八折｜聖誕2021
文章日期：2021年12月16日
香港沙田凱悅酒店於12月推出「聖誕美點下午茶」，讓大家在都市綠洲中感受節日的歡樂暖意。甜點包括百利甜酒朱古力脆米蛋糕、柚子芝士蛋糕、蛋酒紅莓奶凍、芒果開心果奶凍、乾果甜麵包、白朱古力夏威夷果仁樹頭蛋糕及聖誕乾果批；鹹點方面，則有焗紅莓忌廉龍蝦撻、黑松露醬鵝肝批及火雞布利芝士三文治，配上多款優質咖啡及茗茶。現於網上預訂聖誕美點下午茶套餐，可享八折優惠（另設加一服務費以原價計算）。
聖誕美點下午茶套餐＠香港沙田凱悅酒店
供應期：即日至12月31日（星期一至五供應，公眾假期除外）
供應時間：3:00pm-5:00pm
價錢：兩位$488（另設加一服務費）
預訂：https://www.tablecheck.com （部分日子已滿額）
地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店
電話：3723 1234
註：此優惠不可與其他折扣及優惠同時使用。下午茶資料及價錢以餐廳公布為準。
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