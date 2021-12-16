聖誕鴨肝下午茶@九龍酒店　網上預購享八折｜聖誕2021

九龍酒店中間道酒吧於即日至12月31日推出「聖誕鴨肝下午茶套餐」。鹹甜美點共11款，甜點包括迷你開心果小盆栽、榴槤朱古力樹頭蛋糕、聖誕雜果鬆餅、繽紛閃爍花生醬芝士餅捧、迷你朱古力雪糕筒；鹹點包括煎法國鴨肝伴砵酒紅桑子醬、迷你安格斯威靈安頓牛柳、黃金蟹皇焗龍蝦鉗；冷盤包括炭燒金槍魚柳伴黑魚子、鮮果沙律及火雞燕窩三文治。另再配有氣餐酒一杯及自選illy咖啡／川寧茶／中式茗茶一杯，讓大家度過豐盛又滿足的下午時光。現透過eShop購買「聖誕鴨肝下午茶套餐」，更可享八折優惠。

聖誕鴨肝下午茶套餐@九龍酒店

供應期：即日至12月31日（部分日子未有提供）

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：每位$295.2（原價︰$360；兩位起，價錢為每位計算，已包括加一服務費）

eShop：https://eshop.harbour-plaza.com

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓中間道酒吧

電話：2734 3803

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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