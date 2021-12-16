Moët & Chandon香檳期間限定店@銅鑼灣時代廣場｜聖誕2021

Moët & Chandon（酩悅香檳）即日至2022年1⽉2日在銅鑼灣時代廣場開設期間限定店，以巨型奢華香檳禮盒為主題，展示香檳氣泡美酒系列，並推出節日限定禮盒。即日至12月24日期間，Happy Rewards會員於時代廣場即日電子消費滿指定金額，於七天內攜同商戶單據前往5樓換領專櫃，可換領Moët & Chandon Imperial (75cl) 一支及免費獨家禮品包裝服務。

即日至2022年1月2日期間，顧客在銅鑼灣時代廣場city'super（B1）或Liquid Gold（9樓904B號舖）購買任何Moët & Chandon香檳，可於七天內攜同商戶單據前往2樓中庭Moët & Chandon期間限定店免費獲得獨家禮品包裝服務。

Moët & Chandon期間限定店@銅鑼灣時代廣場

日期：即日至2022年1⽉2日

時間：11:00am-9:00pm

地址：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

網上平台︰mywishesvm.moet.com

註：資料以主辦機構公布為準

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