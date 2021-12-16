Gradini意大利餐廳聖誕及新年早午餐+晚餐@石板街酒店　白松露盛宴賀佳節｜聖誕2021

中環‧石板街酒店Gradini意大利餐廳供應的聖誕及新年早午餐，均包括前菜拼盤供客人分享，滋味美食包括意大利聖丹尼爾火腿配哈蜜瓜、香煎鴨肝配紅桑子醋、魚子醬配香煎北海道帶子等。聖誕早午餐的主菜設有香烤火雞配焦糖粟子、燴紅椰菜、抱子甘藍餡料伴火雞肉汁；松露蘑菇配小米粉；焗龍蝦米多（另加$100）。至於新年早午餐的主菜包括香煎比目魚配田園蔬菜、香草汁；香烤美國西冷配紅酒燒肉汁；黑松露蘑菇意大利飯及龍蝦扁意粉（另加$100）。甜品則是節慶意大利蛋糕配意式栗子慕絲脆卷。

另外，餐廳更推出五道菜晚餐慶祝聖誕及除夕，讓大家與良朋親友共度難忘時刻。於平安夜、聖誕節和禮物日推出的聖誕晚餐，菜式包括龍蝦配毛豆蓉、番紅花蛋黃醬；胡桃南瓜湯；魚子醬伴蟹肉雲吞；主菜則可以選擇香煎龍脷柳配牛油果沙沙、威靈頓牛柳配羊肚菌或松露蘑菇意大利飯。

至於除夕晚餐的菜式，則有36個月黑毛豬風乾火腿配無花果；金箔紅蝦薄片配柑橘果凍；意式松露、牛肝菌雲吞配巴馬臣芝士泡沫及小牛里脊伴意式玉米粥、肉汁等。

Gradini意大利餐廳節日餐饗@中環．石板街酒店

聖誕及新年早午餐

供應日期：聖誕早午餐：12月25至27日；新年早午餐：2022年1月1至2日

供應時間：11:30am-2:30pm

價錢：$688（另設加一服務費）

五道菜聖誕晚餐

供應日期：12月24至26日

供應時間：首輪：6:00pm-8:00pm；次輪：8:30pm-10:30pm

價錢：$888（另設加一服務費）

五道菜除夕晚餐

供應日期：12月31日

供應時間：首輪：6:00pm-8:00pm；次輪：8:30pm-10:30pm

價錢：$988（另設加一服務費）

網上預訂：https://bit.ly/gradini-res-xmas21-pr-tc

地址：中環皇后大道中74號中環．石板街酒店大堂樓層

查詢電話：2308 3088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

聖誕2021 美食情報：

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