湯水食譜：木瓜雞腳百合湯　健脾潤燥安神

天氣乾燥想煲靚湯滋潤吓？可以考慮木瓜雞腳百合湯。中醫稱，木瓜滋陰、乾百合安神，這個湯水健脾潤燥。

木瓜雞腳百合湯 （2人分量）

材料：

木瓜 1個

雞腳 6-8隻

豬腱 $80

乾百合 10-15克

花生 20-25粒

紅棗 5粒

蜜棗 2粒

陳皮 1片

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

2. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱（洗淨）一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

3. 木瓜去皮、去籽、切件備用。

4. 乾百合、花生、紅棗（去核）、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

師奶 貼士：

· 推介以夏威夷木瓜煲湯，味道更鮮甜，最好揀半熟木瓜，因為木瓜太生欠缺甜味，太熟則容易煲爛。

· 煲湯時，紅棗宜去核。

中醫貼士：

· 木瓜滋陰養胃、雞腳強筋健骨、豬腱健脾益氣、乾百合滋陰養胃及養心安神、花生健脾潤腸通乳、紅棗滋陰養血。

· 木瓜雞腳百合湯滋潤平和，適合不同體質人士飲用，餵哺母乳的婦女亦適合飲用，有健脾潤燥通乳之效。此湯水四季皆宜，尤其適合秋冬乾燥時飲用。

· 雞腳的脂肪比例相對較高，高膽固醇者不宜吃太多。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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