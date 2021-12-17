湯水食譜：木瓜雞腳百合湯 健脾潤燥安神
文章日期：2021年12月17日
天氣乾燥想煲靚湯滋潤吓？可以考慮木瓜雞腳百合湯。中醫稱，木瓜滋陰、乾百合安神，這個湯水健脾潤燥。
木瓜雞腳百合湯（2人分量）
材料：
木瓜 1個
雞腳 6-8隻
豬腱 $80
乾百合 10-15克
花生 20-25粒
紅棗 5粒
蜜棗 2粒
陳皮 1片
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
2. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱（洗淨）一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。
3. 木瓜去皮、去籽、切件備用。
4. 乾百合、花生、紅棗（去核）、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
師奶貼士：
· 推介以夏威夷木瓜煲湯，味道更鮮甜，最好揀半熟木瓜，因為木瓜太生欠缺甜味，太熟則容易煲爛。
· 煲湯時，紅棗宜去核。
中醫貼士：
· 木瓜滋陰養胃、雞腳強筋健骨、豬腱健脾益氣、乾百合滋陰養胃及養心安神、花生健脾潤腸通乳、紅棗滋陰養血。
· 木瓜雞腳百合湯滋潤平和，適合不同體質人士飲用，餵哺母乳的婦女亦適合飲用，有健脾潤燥通乳之效。此湯水四季皆宜，尤其適合秋冬乾燥時飲用。
· 雞腳的脂肪比例相對較高，高膽固醇者不宜吃太多。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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