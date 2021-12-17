節日下午茶套餐＠尖沙嘴Hue　天際線靚景配美食｜聖誕2021

位於香港藝術館的海景澳洲餐廳Hue於12月26日、12月27日及2022年1月1日推出節日下午茶套餐，營造濃厚的佳節氣氛。下午茶套餐有多款精選甜品，包括免烤芝士蛋糕、忌廉芝士軟心配脆皮牛油酥餅；朱古力慕絲開心果曲奇；抹茶撻；無麩質香橙杏仁迷你三明治配朱古力軟心；及脆穀朱古力布朗尼配士多啤梨Mascarpone忌廉，還有新鮮自家製的鬆餅配香橙百里香、紅桑子大黃果醬和雲尼拿忌廉。在醉人的天際線美景下，與三五知己享用精緻下午茶，絕對是節日的最佳享受。

節日下午茶套餐@Hue

供應期：12月26日、12月27日及2022年1月1日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：兩位$680，連茗茶或咖啡（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

網址：www.huedining.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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