聖誕甜食之選：Smile Yogurt X Pound & Roll聖誕樹造型朱古力火鍋　新口味聖誕蛋糕　聖誕特別版低脂乳酪雪糕

本地雪糕乳酪蛋糕店Smile Yogurt特別推出5款全新特色口味聖誕蛋糕及聖誕特別版低脂乳酪雪糕,包括Golden Xmas Froyo乳酪雪糕、Cozy Xmas冧酒提子焦糖布丁蛋糕、Fruitful Xmas百香果杏脯蛋糕、Xmas Gift莫卡蛋糕、Xmas Roll焦糖蘋果雲呢拿卷蛋及Xmas Yule Log紅莓朱古力卷蛋。Smile Yogurt即日至12月20日推出部分蛋糕早鳥優惠。而Smile Yogurt亦與澳洲菜西餐廳Pound & Roll合作推出聖誕樹造型朱古力火鍋(需於最少1日前預訂),以及多款限定推出熱辣辣聖誕飲料。12月23至26日、31日、1月1日期間,在Pound & Roll惠顧任何聖誕特選美食及特飲,可免費獲得DIY曲奇機會,親手在曲奇寫上窩心聖誕祝福。

即日至12月31日,於Smile Yogurt消費滿$100,可於Pound and Roll享有八五折。於Pound & Roll消費滿$500,可以九折入手Smile Yogurt $50禮券10張,有效期為半年,先買後用。

Cozy Xmas冧酒提子焦糖布丁蛋糕 早鳥價︰3吋$188、5吋$398、8吋 $708(原價︰3吋$218、5吋$428、8吋$738)

Fruitful Xmas百香果杏脯蛋糕 早鳥價︰3吋$188、5吋$398、8吋$708(原價︰3吋$218、5吋$428、8吋$738)

Xmas Gift莫卡蛋糕 早鳥價︰10x10cm$238、15x15cm$418(原價︰10x10cm$268、15x15cm$448)

Pound & Roll地址:尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖

Smile Yogurt:

尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館地下G32-33號舖

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場5樓511B號舖

旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地下G05號舖

註:資料及價錢以餐廳公布為準

