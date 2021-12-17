K11 MUSEA聖誕嘉年華匯聚手工藝及美食　爵士樂團周末演聖誕樂曲｜聖誕好去處2021

K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up光之藝術嘉年華部分美食品牌：（上圖左至右）Honbo、Baking Manic、Eat Better Kitchen、（下圖左至右）Binge、Fernet Hunter、Maison Argaud、Stradf Mall（圖片由相關機構提供）

K11 MUSEA由即日至2022年1月13日舉辦的「聖誕節村」Pop-up光之藝術嘉年華，靈感來自歐洲著名Luminarie燈節，璀燦金光將閃耀6樓Sculpture Park。嘉年華雲集超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，獨家美食包括Honbo的鵝肝牛肉漢堡、Maison Argaud罐裝半熟鴨肝醬、Elborn Alice的芝士和風乾火腿、Binge Drinking Club & Daap的聖誕香料熱紅酒及生牛肉卷、Baking Manic的朱古力特飲和棒棒糖蛋糕，以及Fernet Hunter於香港入瓶的香辣蘋果酒。

Pop-up還帶來一系列獨家精美禮品，包括Stradf Mall的限定紅色聖誕DIY朱古力禮盒、VENI. VIDI. AMAVI. CANDLE的節日掛飾及聖誕樹造型擴香器、Bunny Garden的自訂氣球花藝禮品、Lazy Soul的CBD蠟燭及Para Ti的冷泡日本焙茶。顧客可到K11 MUSEA網站及「K11 HK」流動應用程式預約到訪時段，現場只接受電子付款，不接受現金。

另外，12月的每個周末，爵士樂團將會演繹經典聖誕樂曲，以音樂帶大家投入聖誕。

K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up光之藝術嘉年華

日期︰即日至2022年1月13日

時間︰12:00pm-10:00pm

地點︰尖沙嘴K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

網址：https://www.k11musea.com [預約入場及詳情]

註︰資料以主辦機構公布為準

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