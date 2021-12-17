「海港城‧美術館」展覽全新史諾比收藏品 Snoopy同行密友Figures首推100套
文章日期：2021年12月17日
海港城舉辦之「史諾比藝遊京都」展覽大受歡迎，12月18日起將推出全新全球獨家收藏品系列，包括全人手製作的50隻限量珍藏Woodstock（胡士托）和紙雕塑、限定首推100套「Snoopy Everyday」同行密友Art Figures（10款不同造型），以及全球限量12件「Snoopy Everyday」Art Figures別注色——玫瑰金、槍黑色、古銅色，各別注色4件。此外，展覽限定精品新加了「史諾比藝遊京都」獨家限量主題藝術版畫、史諾比之旅主題海報、史諾比與Woodstock和風抱枕等，兩款展覽主題金屬徽章更於12月20日公開發售。
另外，海港城更聯乘美國經典漫畫《花生》自家設計及推出限量史諾比多用途袋作慈善義賣。限量版史諾比多用途袋可透過直接網上捐款、慈善義賣或消費捐款換領，所有收益將全數撥捐香港血癌基金。數量有限，換完即止。[詳情]
「史諾比藝遊京都」展覽限定商品@海港城
開售日期：12月18日起
地址：海洋中心二階207號舖「海港城・美術館」
時間：11:00am-10:00pm
查詢：2118 8666
註：資料以相關機構公布為準
相關報道：史諾比之旅@海港城‧美術館體驗日本傳統工藝【短片】
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb