聖誕美食DIY｜火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬　派對輕食之選

大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩（何芍盈攝）

火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬（圖片由受訪者提供）

聖誕美食DIY︰火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬（圖片由受訪者提供/明報製圖）

聖誕節吃火雞應節，吃不下全隻火雞可用火雞片代替。曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬，以急凍火雞胸肉製作，用作聖誕派對美食夠應節。

火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬

材料：（二人分量）

急凍火雞胸肉 200至250克

煙肉 6至10條（切一半）

黑麥麵包 2片

小紅莓醬 45克

急凍小紅莓 10克

新鮮迷迭香 1枝（約10克）

水 100毫升

威士忌 45毫升

鹽 少許

製法：

1. 急凍火雞胸肉放雪櫃解凍後，取出切成約1cm厚度的肉扒，用廚房紙將水印乾。

2. 火雞胸肉放入碗內，取一半迷迭香，隨意撕碎加入碗中，讓香味滲出，再以少許鹽調味。

3. 易潔鍋開中火，直接鋪煙肉，煎3分鐘，或待煙肉轉成金黃，可將煙肉翻轉，再煎3分鐘，備用。

4. 易潔鍋不用洗，留約1茶匙左右油，倒去多餘油分。

5. 轉大火，鍋熱後轉中火，加入火雞胸肉及剩餘的迷迭香，煎約5分鐘，灒2茶匙威士忌，肉翻面再煎5分鐘或煎熟，備用。

6. 易潔鍋不用洗，加入水、急凍小紅莓和小紅莓醬，煮滾後調細火，均勻推開，不宜煮得太稠，加入1茶匙威士忌同煮。若不想酒味更濃，可在煮好後加酒。

7. 另取新的易潔鍋，開中火，放麵包，每邊烘約2分鐘，或至稍為烘焦。應隨時翻轉麵包，留意麵包焦香的情況。

8. 脆煙肉先鋪在麵包上，火雞胸肉以手撕或刀切成小塊或條狀均放，堆在麵包上，淋上醬汁，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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