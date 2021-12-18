聖誕美食DIY｜火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬 派對輕食之選
文章日期：2021年12月18日
聖誕節吃火雞應節，吃不下全隻火雞可用火雞片代替。曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬，以急凍火雞胸肉製作，用作聖誕派對美食夠應節。
火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬
材料：（二人分量）
急凍火雞胸肉 200至250克
煙肉 6至10條（切一半）
黑麥麵包 2片
小紅莓醬 45克
急凍小紅莓 10克
新鮮迷迭香 1枝（約10克）
水 100毫升
威士忌 45毫升
鹽 少許
製法：
1. 急凍火雞胸肉放雪櫃解凍後，取出切成約1cm厚度的肉扒，用廚房紙將水印乾。
2. 火雞胸肉放入碗內，取一半迷迭香，隨意撕碎加入碗中，讓香味滲出，再以少許鹽調味。
3. 易潔鍋開中火，直接鋪煙肉，煎3分鐘，或待煙肉轉成金黃，可將煙肉翻轉，再煎3分鐘，備用。
4. 易潔鍋不用洗，留約1茶匙左右油，倒去多餘油分。
5. 轉大火，鍋熱後轉中火，加入火雞胸肉及剩餘的迷迭香，煎約5分鐘，灒2茶匙威士忌，肉翻面再煎5分鐘或煎熟，備用。
6. 易潔鍋不用洗，加入水、急凍小紅莓和小紅莓醬，煮滾後調細火，均勻推開，不宜煮得太稠，加入1茶匙威士忌同煮。若不想酒味更濃，可在煮好後加酒。
7. 另取新的易潔鍋，開中火，放麵包，每邊烘約2分鐘，或至稍為烘焦。應隨時翻轉麵包，留意麵包焦香的情況。
8. 脆煙肉先鋪在麵包上，火雞胸肉以手撕或刀切成小塊或條狀均放，堆在麵包上，淋上醬汁，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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