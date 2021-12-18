J's Bar Bistro X est冬日下午茶　配特色飲品兼送護膚品｜下午茶之選

J's Bar Bistro X est「冬日循環之美下午茶」（一份兩位用$598，另收加一服務費）（圖片由相關機構提供）

帝苑酒店J's Bar Bistro於即日至2022年1月16日，與日本高端護膚品牌est聯手推出「冬日循環之美下午茶」。除了以est產品的元素入饌，融合富含優質蛋白質及抗氧化功效的食材於鹹甜點外，下午茶更以獨特的「Growing Orange」澄紅色為主色調，一掃冬日沉悶感。

鹹點包括煙三文魚花之戀、辣番茄醬鮮蝦、鴨肝吐司、紅菜頭及啤梨沙律等；甜品方面則有即焗梳乎厘、蘋果撻、朱古力巨蛋、焦糖合桃芝士撻及迷你紅莓拿破崙等。每份下午茶（兩位用）再配上兩杯特色飲品、illy咖啡或法國著名Dammann茶，讓你悠然享受一個輕鬆下午。惠顧下午茶可免費獲贈精美的est「G.P.古珀循環修護體驗套裝」（總值$1000）乙份。禮物數量有限，送完即止。

J's Bar Bistro X est「冬日循環之美下午茶」（兩位用）

供應日期：即日至2022年1月16日（每天供應，12月24、25、26、31及2022年1月1日除外）

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$598（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓

電話：2733 2088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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