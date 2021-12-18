Vivienne Westwood Café 鬆餅連立體土星氦氣球禮盒　優惠價$369｜消費情報

今個冬日，Vivienne Westwood Café製作視覺與味覺兼備的「英倫風鬆餅連立體土星氦氣球」禮盒套裝。禮盒套裝包括六款不同口味的英式鬆餅（原味楓糖、冧酒提子、伯爵茶、百利甜酒配夏威夷果仁、特濃朱古力和蔓越莓）連全港獨家設計立體土星Orb氦氣球，色、香、味俱全，送禮自用兩相宜。禮盒套裝原價$433，推廣期間只售$369。

「英倫風鬆餅連立體土星氦氣球」禮盒套裝@Vivienne Westwood Café

價錢：$369（原價$433）

購買方法（需提前3個工作天預訂，截單時間為每天3:00pm）：https://online.modamiahk.com/tc/vwsconeset/

指定領取分店地址：

銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場地下G01號舖

尖沙嘴海港城海運大廈三階OT305號舖

查詢電話：2262 9393；WhatsApp：5987 4668

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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