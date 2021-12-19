聖誕美食DIY：番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、炸湯圓
文章日期：2021年12月19日
聖誕節在家歡聚，自製輕巧小食無難度。下列綜合四個食譜，有湯有麵有小吃：番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、芝麻炸湯圓。
聖誕美食DIY四食譜
一.番茄南瓜湯（約8碗）
材料︰
番茄 6個
中國南瓜 1/4個
紅蘿蔔 1條
無花果乾 3粒
豬腱 約$60
水 2公升（明火煲湯）
製法︰
1. 番茄洗淨後一開三。
2. 南瓜洗淨後去籽、刮瓤、除椗。紅蘿蔔洗淨後去皮、切件。
3. 無花果底部剪開，更易出味。
4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調至中小火，煲約2小時即成。
二.雞絲蕎麥麵（4人分量）
主材料︰
蕎麥麵 4束
雞扒 1塊
青瓜 半條
水 適量
調味醬材料：
芝麻醬 半支（約75毫升）
鎮江醋 2茶匙
糖 1茶匙
味醂 1-2茶匙
製法︰
1. 雞扒煎熟後，用手隨雞扒紋理撕成雞絲。
2. 水滾後放入蕎麥麵，定時攪拌防「黐底」。麵條煮至腍身後，用筲箕盛好，用凍水過冷河，將麵條沖凍，然後晾乾麵條。
3. 青瓜毋須去皮，洗淨後刨成幼條。
4. 調味醬材料攪勻。
5. 蕎麥麵、雞絲、青瓜絲、調味醬分別盛好。各人按個人喜好自行「撈起」。
三.咖喱陳皮魚蛋
材料︰
陳皮魚蛋 1包（40-50粒）
咖喱醬 1樽（約200-300毫升）
咖喱粉 3-4茶匙
乾葱頭 10粒
花奶 適量
水 500毫升
糖 4茶匙
鹽 適量
油 適量
製法︰
1. 乾葱頭切碎。
2. 用熱油炒起乾葱頭，加入咖喱粉和咖喱醬，炒香後加水、花奶、糖和鹽調味，將咖喱醬炒至稠身醬汁。
3. 陳皮魚蛋洗淨後，放進咖喱醬內煮15分鐘，拌勻即成。
四.炸湯圓
材料︰
黑洋酥 20粒（即黑芝麻餡）
糯米粉 150克
溫水（不燙手為佳） 適量
白芝麻 適量
黑芝麻 少量
油 500-600毫升
製法︰
1. 用溫水開糯米粉，逐次逐少加溫水，輕力搓成糯米粉糰至表面光滑、不黏手。
2. 取適當分量的糯米粉糰，輕微壓平，包起一粒黑洋酥餡料，慢慢收口，搓成圓狀。
3. 白芝麻及黑芝麻混合成芝麻堆，將糯米粉糰放在芝麻堆碌數次，令芝麻沾在粉糰上。
4. 小鍋加油燒熱（約攝氏120度），放入湯圓，細火炸約2分鐘，或至湯圓浮起、表面呈金黃色，即成。
可隨個人喜好轉換餡料，嗜甜者可用紅豆蓉或花生醬作為炸湯圓餡料。芝麻堆的白芝麻vs.黑芝麻分量比例為8:2，或全用白芝麻。不宜全用黑芝麻，否則難以辨識湯圓有否炸焦。
聖誕美食DIY 其他食譜：
消委會聖誕大餐建議：三文魚配蜜瓜球、南瓜帶子湯、紅莓汁伴燒火雞西蘭花、香蕉士多啤梨班戟配奇異果汁
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
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