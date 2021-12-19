聖誕美食DIY：番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、炸湯圓

聖誕節在家歡聚，自製輕巧小食無難度。下列綜合四個食譜，有湯有麵有小吃：番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、芝麻炸湯圓。

聖誕美食DIY四食譜

一.番茄南瓜湯（約8碗）

材料︰

番茄 6個

中國南瓜 1/4個

紅蘿蔔 1條

無花果乾 3粒

豬腱 約$60

水 2公升（明火煲湯）

製法︰

1. 番茄洗淨後一開三。

2. 南瓜洗淨後去籽、刮瓤、除椗。紅蘿蔔洗淨後去皮、切件。

3. 無花果底部剪開，更易出味。

4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調至中小火，煲約2小時即成。

二.雞絲蕎麥麵（4人分量）

主材料︰

蕎麥麵 4束

雞扒 1塊

青瓜 半條

水 適量

調味醬材料：

芝麻醬 半支（約75毫升）

鎮江醋 2茶匙

糖 1茶匙

味醂 1-2茶匙

製法︰

1. 雞扒煎熟後，用手隨雞扒紋理撕成雞絲。

2. 水滾後放入蕎麥麵，定時攪拌防「黐底」。麵條煮至腍身後，用筲箕盛好，用凍水過冷河，將麵條沖凍，然後晾乾麵條。

3. 青瓜毋須去皮，洗淨後刨成幼條。

4. 調味醬材料攪勻。

5. 蕎麥麵、雞絲、青瓜絲、調味醬分別盛好。各人按個人喜好自行「撈起」。

三.咖喱陳皮魚蛋

材料︰

陳皮魚蛋 1包（40-50粒）

咖喱醬 1樽（約200-300毫升）

咖喱粉 3-4茶匙

乾葱頭 10粒

花奶 適量

水 500毫升

糖 4茶匙

鹽 適量

油 適量

製法︰

1. 乾葱頭切碎。

2. 用熱油炒起乾葱頭，加入咖喱粉和咖喱醬，炒香後加水、花奶、糖和鹽調味，將咖喱醬炒至稠身醬汁。

3. 陳皮魚蛋洗淨後，放進咖喱醬內煮15分鐘，拌勻即成。

四.炸湯圓

材料︰

黑洋酥 20粒（即黑芝麻餡）

糯米粉 150克

溫水（不燙手為佳） 適量

白芝麻 適量

黑芝麻 少量

油 500-600毫升

製法︰

1. 用溫水開糯米粉，逐次逐少加溫水，輕力搓成糯米粉糰至表面光滑、不黏手。

2. 取適當分量的糯米粉糰，輕微壓平，包起一粒黑洋酥餡料，慢慢收口，搓成圓狀。

3. 白芝麻及黑芝麻混合成芝麻堆，將糯米粉糰放在芝麻堆碌數次，令芝麻沾在粉糰上。

4. 小鍋加油燒熱（約攝氏120度），放入湯圓，細火炸約2分鐘，或至湯圓浮起、表面呈金黃色，即成。

可隨個人喜好轉換餡料，嗜甜者可用紅豆蓉或花生醬作為炸湯圓餡料。芝麻堆的白芝麻vs.黑芝麻分量比例為8:2，或全用白芝麻。不宜全用黑芝麻，否則難以辨識湯圓有否炸焦。

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