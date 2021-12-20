士多啤梨主題＋海景下午茶@挪亞方舟度假酒店｜下午茶之選
文章日期：2021年12月20日
挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳即日至2022年2月28日推出以士多啤梨入饌的「戀戀莓果海景下午茶」，美點包括士多啤梨費雪南、法式士多啤梨餅、士多啤梨朱古力撻、白酒士多啤梨甜品杯、煙火雞露筍大蘑菇卷、香梨意大利火腿配紅酒啫喱、吉列豬扒三文治配松露醬、牛肝菌蝦肉酥盒等。歎下午茶可細賞餐廳外180度青馬大橋及沙灘美景，挪亞方舟門票持有人或酒店住客可享八五折優惠。
戀戀莓果海景下午茶@挪亞方舟度假酒店
供應期：即日至2022年2月28日
供應時間：3:00pm-5:00pm
價錢：兩位$468，加$20可升級至白酒／葡萄汽酒一杯（另設加一服務費）
地址：馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳
電話：3411 8836
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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