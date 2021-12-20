聖誕美食DIY‧素春卷食譜｜春菊日本柿春卷　自製不同餡料

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

聖誕開派對想製作素食，不妨試整日式素春卷。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享春菊日本柿春卷食譜。春菊即為茼蒿，可以用皇帝菜代替，餡料亦可依個人喜好加入，製作不同口味的日式素春卷。

春菊日本柿春卷

材料：（4條）

春菊（茼蒿）30克

日本柿 100克

純素芝士 1片

調味猴頭菇 60克

春卷皮 數塊

粟粉水 適量

製法：

1. 猴頭菇切條，煎成半熟，備用。

2. 日本柿去皮切條。（小貼士：使用硬身柿較易去皮切條）

3. 春菊洗淨切碎，芝士切條，備用。

4. 以上材料加在一起，取出適量放在春卷皮上包好，用粟粉水封口。

5. 春卷用油煎至金黃，即成。

其他2種餡料配搭：

1. 蜜糖豆用水煮1分鐘，甘筍切碎。十穀飯加蜜糖豆、甘筍、1片純素芝士、適量咖喱粉及胡椒炒，然後用春卷皮包住煎熟。

2. 將雜菜及油揚（日本豆卜）略炒，加入適量味噌、無調整豆乳和素粉後，用春卷皮包住煎熟。

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