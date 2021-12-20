聖誕美食DIY‧素春卷食譜｜春菊日本柿春卷 自製不同餡料
文章日期：2021年12月20日
聖誕開派對想製作素食，不妨試整日式素春卷。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享春菊日本柿春卷食譜。春菊即為茼蒿，可以用皇帝菜代替，餡料亦可依個人喜好加入，製作不同口味的日式素春卷。
春菊日本柿春卷
材料：（4條）
春菊（茼蒿）30克
日本柿 100克
純素芝士 1片
調味猴頭菇 60克
春卷皮 數塊
粟粉水 適量
製法：
1. 猴頭菇切條，煎成半熟，備用。
2. 日本柿去皮切條。（小貼士：使用硬身柿較易去皮切條）
3. 春菊洗淨切碎，芝士切條，備用。
4. 以上材料加在一起，取出適量放在春卷皮上包好，用粟粉水封口。
5. 春卷用油煎至金黃，即成。
其他2種餡料配搭：
1. 蜜糖豆用水煮1分鐘，甘筍切碎。十穀飯加蜜糖豆、甘筍、1片純素芝士、適量咖喱粉及胡椒炒，然後用春卷皮包住煎熟。
2. 將雜菜及油揚（日本豆卜）略炒，加入適量味噌、無調整豆乳和素粉後，用春卷皮包住煎熟。
【Green Monday素菜食譜】：link.mingpao.com/57602.htm
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