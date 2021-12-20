國金軒賀年糕點套裝 網購早鳥優惠Last Call｜農曆新年美食情報
文章日期：2021年12月20日
國金軒推出多款傳統和新派賀年糕點，其中的金箔燕窩花香椰汁凍糕，以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，與香滑的椰汁糕層層相間，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴。另有巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕，和為素食者和追求健康人士而設的黑松露純素山藥糕──以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃，加入山藥及沙葛更能豐富其口感。經Mira eShop購買可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式送贈親友，更增設免禮盒輕盈版，減少外盒包裝，並專享優惠價格。12月21日或之前預購指定套裝禮券更享高達六八折優惠。數量有限，售完即止。
賀年糕點@國金軒
日期：禮券銷售期：即日至2022年1月22日（現貨換領期：2022年1月20日至29日）
金箔燕窩花香椰汁凍糕：$468
黑松露純素山藥糕：$428
巴馬金腿蘿蔔糕：$428
沖繩黑糖椰汁年糕：$368
Mira eShop：www.mira-eshop.com/zh
換領地點及電話：
尖沙嘴彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 3樓（電話：2315 5885／2315 5222）
中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓（電話：6929 9951／2524 2012）
註：資料及價錢以餐廳公布為準
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
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