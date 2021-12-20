翠亨邨白桃椰汁凍糕賀年 網購套裝早鳥優惠低至六八折｜農曆新年美食情報
文章日期：2021年12月20日
迎接農曆新年，翠亨邨的傳統賀年糕點包括臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕，和原創的元貝淮山糕──以鮮淮山及沙葛，配以生曬蝦米及元貝絲，鮮香不膩。另外，更推出全新口味白桃椰汁凍糕，以清甜的白桃肉及白桃汁製作果凍，配搭幼滑的椰汁糕，每一口都洋溢甜蜜的幸福感。經Mira eShop購買可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式送贈親友，更增設免禮盒輕盈版，減少外盒包裝，並專享優惠價格。12月21日或之前預購指定套裝禮券更享高達68折優惠。數量有限，售完即止。
賀年糕點@翠亨邨
禮券銷售期：即日至2022年1月22日（現貨換領期：2022年1月20日至29日）
白桃椰汁凍糕：$228
元貝淮山糕：$298
臘味蘿蔔糕：$298
馬蹄糕：$218
椰汁年糕：$218
Mira eShop：www.mira-eshop.com/zh
換領地點及電話：
尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場一期5樓（電話：6929 9950／2376 2882）
中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓（電話：6929 9951／2524 2012）
銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓（電話：6929 9953／2409 4822）
註：資料及價錢以餐廳公布為準
農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v
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