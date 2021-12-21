聖誕美食DIY｜吞拿魚番茄杯　低脂乳酪代替沙律醬有營又健康

聖誕節小食想有「營」？不妨試試製作吞拿魚番茄杯，食材色彩繽紛且沒有採用加工肉類，有助減少吸收過多鹽分和脂肪，更可與小朋友一起製作，齊齊過一個有「營」聖誕節。營養師表示，吞拿魚番茄杯採用礦泉水浸吞拿魚，脂肪是油浸吞拿魚十分之一，以低脂乳酪代替傳統沙律醬有助減少脂肪含量及增加鈣質。提子乾本身已擁有濃郁的天然甜香，可依個人喜好加入蜜糖。

番茄吞拿魚杯

材料︰（約12份）

番茄（中型） 12個

西芹 半杯（1杯=240毫升）

粟米粒 半杯

礦泉水浸吞拿魚 2罐

提子乾 4湯匙

原味低脂乳酪 半杯

蜜糖 少許

鹽 少許

胡椒粉 少許

製法︰

1. 吞拿魚隔水備用。

2. 西芹洗淨切幼粒，乳酪與蜜糖混成沙律醬，備用。

3. 番茄洗淨，切去頂部並把核挖出。

4. 吞拿魚、西芹粒、粟米粒、提子乾、沙律醬、胡椒粉及鹽拌勻，備用。

6. 將材料釀入番茄內，冷凍即成。

食譜來源：幼營喜動校園

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