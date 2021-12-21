聖誕美食DIY｜吞拿魚番茄杯 低脂乳酪代替沙律醬有營又健康
文章日期：2021年12月21日
聖誕節小食想有「營」？不妨試試製作吞拿魚番茄杯，食材色彩繽紛且沒有採用加工肉類，有助減少吸收過多鹽分和脂肪，更可與小朋友一起製作，齊齊過一個有「營」聖誕節。營養師表示，吞拿魚番茄杯採用礦泉水浸吞拿魚，脂肪是油浸吞拿魚十分之一，以低脂乳酪代替傳統沙律醬有助減少脂肪含量及增加鈣質。提子乾本身已擁有濃郁的天然甜香，可依個人喜好加入蜜糖。
番茄吞拿魚杯
材料︰（約12份）
番茄（中型） 12個
西芹 半杯（1杯=240毫升）
粟米粒 半杯
礦泉水浸吞拿魚 2罐
提子乾 4湯匙
原味低脂乳酪 半杯
蜜糖 少許
鹽 少許
胡椒粉 少許
製法︰
1. 吞拿魚隔水備用。
2. 西芹洗淨切幼粒，乳酪與蜜糖混成沙律醬，備用。
3. 番茄洗淨，切去頂部並把核挖出。
4. 吞拿魚、西芹粒、粟米粒、提子乾、沙律醬、胡椒粉及鹽拌勻，備用。
6. 將材料釀入番茄內，冷凍即成。
食譜來源：幼營喜動校園
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