Crazy Mini Golf@黃埔天地 打高球挑戰6大特色球道｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月21日
黃埔天地今個聖誕引入Crazy Mini Golf，即日至2022年1月2日期間的指定日子舉行「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」，設有6大特色球道，大家可先在「聖誕帽開球區」練習推桿熱身，準備就緒便可挑戰之後5個關卡，包括「甜『襪』I Love U」、「與雪人對決」、「氹氹轉聖誕大橋」、「勇闖裝飾陣」及「禮物旋風圈」，在限定時間內成功挑戰通關可獲贈聖誕小禮物。在黃埔天地以電子貨幣消費滿$100或以上，可免費換領「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」遊戲券一張，名額有限，換完即止。場內還設有3大打卡位：「繽紛聖誕拱門」、「薑餅人歡樂魔鏡」及「佳節Wishes霓虹牆」，沒有遊戲券也可大影特影。
Whampoa X'mas Crazy Mini Golf@黃埔天地
日期：12月18-19日、24-27日、31日、2022年1月1-2日
時間：1:00pm-7:00pm
地點：時尚坊MTR層
參加方法：顧客於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$100或以上，可免費換領遊戲券一張，名額有限，換完即止。
遊戲券換領時間：12:00nn起至換完即止
遊戲券地點：時尚坊地下禮賓處
註：資料以主辦方公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
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