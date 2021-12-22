聖誕扮靚長髮Look：大波浪、微曲捲髮、側分Retro Wave、​​​隨性Layer Look

聖誕扮靚歡度佳節，怎少得弄一個漂亮髮型。長髮可塑性高、造型變化多，以下有4個髮型可供參考。

聖誕扮靚4髮型

1. 大波浪捲髮──將電髮夾橫向，夾出大波浪捲髮，髮尾自然垂放，以大片劉海修飾臉龐，捲捲髮絲豐盈充滿彈性。

2. 微曲捲髮──使用電髮夾時，由髮根開始，將髮束向前捲，打斜輕推，微微放開髮束，然後在稍低位置再夾髮絲兼打斜輕推，塑造蓬鬆度中等的微曲捲髮，劉海向後輕捲即可。長捲髮向內包裹臉頰，劉海微微向外彎，突顯迷人電眼。

3. 側分Retro Wave──將頭髮分開數束，逐段髮束由髮根開始橫向捲於電髮夾，然後將電髮夾向下垂直，將髮束順勢跌放掌心，輕按整個髮束保持捲曲度，所有髮束宜跟隨同一方向捲。完成捲髮後，將所有頭髮固定在左方或右方。這個造型強調髮絲的彈性，嫵媚而且充滿女性美。

4. 隨性Layer Look──在原本髮型上隨意揀選不同位置，以電髮夾的鋸齒形造型夾輕夾數下，提升髮量感，有助髮絲在不同角度的燈光照射下，營造不同角度的光線反射效果，提升髮型層次感。這個造型尤其適合下班後趕着出席派對，需要快速打扮的女士。

資料來源：明報

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm