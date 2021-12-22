中環賞櫻主打Omakase　午市廚師發辦每位$680起｜美食情報

主打廚師發辦（Omakase）的日式料理餐廳賞櫻在中環開設新店，以獨門日式美饌與大家會面。佔地達1000呎的賞櫻走中高檔路線，主打廚師發辦。主廚按時令食材設計出兩種價位的餐目，分別於午市和晚市供應，定價為每位$680起。午市「澈」套餐，菜式包括前菜、茶碗蒸、刺身四點、壽司八皿、一品料理一款、吸物及甘味；晚市「檜」套餐則有前菜、刺身四點、壽司十皿、吸物、一品料理兩款及甘味，菜式包括「甘味燒牛舌」與「岩手黑毛A4和牛燒」。

廚師發辦套餐@賞櫻

價錢：午市廚師發辦「澈」：每位$680；晚市廚發辦「檜」：每位$1000（另設加一服務費）

地址：中環嘉咸街45-53A號嘉利大廈地下F及H舖

營業時間：12:00nn-10:00pm

電話：2818 1169；Whatsapp（只限查詢）︰5111 2450（須於不少於一天前預訂）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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