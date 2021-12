歐洲王室迎聖誕：瑞典小公主小王子短片賀聖誕　摩納哥王妃曬一家四口聖誕卡

聖誕節將至,歐洲多國王室迎接聖誕,發放照片、聖誕卡等向民眾送上祝賀。

瑞典王室發放女王儲維多利亞公主(Crown Princess Victoria)的女兒愛絲黛小公主(Princess Estelle)及兒子奧斯卡小王子(Prince Oscar)到訪斯德哥爾摩一所教堂的短片,愛絲黛小公主以瑞典語講話,其後奧斯卡小王子點燃花圈上其中一支蠟燭,迎接聖誕節的到來。

另外,瑞典國王的三女兒馬德萊娜公主(Princess Madeleine)與夫婿奧尼爾(Christopher O'Neill)在周一(20日)帶同Leonore小公主、Nicolas小王子及Adrienne小公主接收瑞典農業科學大學送贈的聖誕樹,3個小朋友各拿着一棵小樹,場面歡樂。

摩納哥王妃維特斯托克(Princess Charlene)在Instagram分享一家四口的畫像聖誕卡,為大家送上祝福。摩納哥元首阿爾貝二世親王(Prince Albert II)與維特斯托克,以及一對7歲的孖生子女Princess Gabriella和Prince Jacques站在聖誕樹旁邊,甚有聖誕氣氛。

比利時王室facebook發布國王菲利普(King Philippe)、王后瑪蒂爾德(Queen Mathilde)與4名子女Elisabeth公主、Gabriel王子、Emmanuel王子、Eleonore公主的家庭照,以及他們出席聖誕音樂會的照片,充滿節日氣氛。

英國肯辛頓宮早前分享今年官方聖誕卡的照片,相中可見劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子面帶笑容,展現和諧氣氛。

Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card 🎄 pic.twitter.com/aHFIhSfVXx

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 10, 2021