歐洲王室迎聖誕：瑞典小公主小王子短片賀聖誕 摩納哥王妃曬一家四口聖誕卡
文章日期：2021年12月22日
聖誕節將至，歐洲多國王室迎接聖誕，發放照片、聖誕卡等向民眾送上祝賀。
瑞典王室
瑞典王室發放女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）的女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）及兒子奧斯卡小王子（Prince Oscar）到訪斯德哥爾摩一所教堂的短片，愛絲黛小公主以瑞典語講話，其後奧斯卡小王子點燃花圈上其中一支蠟燭，迎接聖誕節的到來。
另外，瑞典國王的三女兒馬德萊娜公主（Princess Madeleine）與夫婿奧尼爾（Christopher O'Neill）在周一（20日）帶同Leonore小公主、Nicolas小王子及Adrienne小公主接收瑞典農業科學大學送贈的聖誕樹，3個小朋友各拿着一棵小樹，場面歡樂。
摩納哥王室
摩納哥王妃維特斯托克（Princess Charlene）在Instagram分享一家四口的畫像聖誕卡，為大家送上祝福。摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）與維特斯托克，以及一對7歲的孖生子女Princess Gabriella和Prince Jacques站在聖誕樹旁邊，甚有聖誕氣氛。
比利時王室
比利時王室facebook發布國王菲利普（King Philippe）、王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）與4名子女Elisabeth公主、Gabriel王子、Emmanuel王子、Eleonore公主的家庭照，以及他們出席聖誕音樂會的照片，充滿節日氣氛。
英國王室
英國肯辛頓宮早前分享今年官方聖誕卡的照片，相中可見劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子面帶笑容，展現和諧氣氛。
Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card 🎄 pic.twitter.com/aHFIhSfVXx
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 10, 2021
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