歐洲王室迎聖誕：瑞典小公主小王子短片賀聖誕　摩納哥王妃曬一家四口聖誕卡

摩納哥王妃維特斯托克（Princess Charlene）在Instagram分享與元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）及一對子女Princess Gabriella和Prince Jacques的聖誕卡。（hshprincesscharlene Instagram圖片）

瑞典馬德萊娜公主（Princess Madeleine）與夫婿奧尼爾（Christopher O'Neill）帶同子女Leonore小公主、Nicolas小王子及Adrienne小公主接收瑞典農業科學大學送贈的聖誕樹。（kungahuset YouTube影片截圖）

瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）的女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）及兒子奧斯卡小王子（Prince Oscar）（kungahuset YouTube影片截圖）

聖誕節將至，歐洲多國王室迎接聖誕，發放照片、聖誕卡等向民眾送上祝賀。

瑞典王室

瑞典王室發放女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）的女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）及兒子奧斯卡小王子（Prince Oscar）到訪斯德哥爾摩一所教堂的短片，愛絲黛小公主以瑞典語講話，其後奧斯卡小王子點燃花圈上其中一支蠟燭，迎接聖誕節的到來。

另外，瑞典國王的三女兒馬德萊娜公主（Princess Madeleine）與夫婿奧尼爾（Christopher O'Neill）在周一（20日）帶同Leonore小公主、Nicolas小王子及Adrienne小公主接收瑞典農業科學大學送贈的聖誕樹，3個小朋友各拿着一棵小樹，場面歡樂。

摩納哥王室

摩納哥王妃維特斯托克（Princess Charlene）在Instagram分享一家四口的畫像聖誕卡，為大家送上祝福。摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）與維特斯托克，以及一對7歲的孖生子女Princess Gabriella和Prince Jacques站在聖誕樹旁邊，甚有聖誕氣氛。

比利時王室

比利時王室facebook發布國王菲利普（King Philippe）、王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）與4名子女Elisabeth公主、Gabriel王子、Emmanuel王子、Eleonore公主的家庭照，以及他們出席聖誕音樂會的照片，充滿節日氣氛。

英國王室

英國肯辛頓宮早前分享今年官方聖誕卡的照片，相中可見劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子面帶笑容，展現和諧氣氛。

Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card 🎄 pic.twitter.com/aHFIhSfVXx — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 10, 2021

王室相關話題：

威廉凱特一家五口新相迎聖誕 夏洛特小公主格仔裙搶鏡

摩納哥小公主小王子7歲生日 摩納哥王妃曬子女萌照

圖輯：摩納哥龍鳳胎小王子小公主 可愛萌樣逐個睇

圖輯：瑞典王室｜女王儲一家四口幸福滿瀉

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm