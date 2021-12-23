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聖誕美食DIY一覽　在家炮製聖誕大餐：烤雞、煎牛扒、小食甜品任你揀｜聖誕2021

文章日期：2021年12月23日

聖誕節在家炮製聖誕大餐，以下食譜包括前菜、主菜、輕食及甜品，大家不妨參考：

聖誕美食DIY集合

前菜/餐湯︰

法式洋葱湯[詳情]

羅宋湯[詳情]

糖醋薯仔沙律[詳情]

主菜/輕食︰

Son級烤雞[詳情]

紅酒燴牛尾[詳情]

香草洋葱汁煎牛扒[詳情]

火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬[詳情]

焗肉餅伴番薯蓉[詳情]

番茄吞拿魚杯[詳情]

春菊日本柿春卷[詳情]

天貝蘆筍千張卷[詳情]

親子越南米紙卷[詳情]

營養飯糰：壽司三文治、茹素營養均衡飯糰、繽紛飯糰[詳情]

甜品︰

低脂日式雲呢拿梳乎厘[詳情]

朱古力布朗尼蛋糕[詳情]

豆渣麻糬波波、脆皮軟心咖啡渣布朗尼[詳情]

蘋果金寶[詳情]

聖誕套餐︰

三文魚配蜜瓜球、南瓜帶子湯、紅莓汁伴燒火雞配西蘭花、香蕉、士多啤梨班戟配奇異果汁[詳情]

肉桂蘋果蜜糖烤春雞、煙火雞紅石榴沙律、肉桂蘋果奶蓋紅茶[詳情]

番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、炸湯圓[詳情]

聖誕美食/聖誕飲食貼士：

聖誕蛋糕聖誕麵包甜點一覽 精緻美點歡度聖誕

聖誕飲食貼士：自助餐先吃低卡低脂食物　中式甜品熱量較芝士餅低　檸水代果汁

聖誕2021︰bit.ly/3AyLTXN

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