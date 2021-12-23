聖誕美食DIY一覽 在家炮製聖誕大餐：烤雞、煎牛扒、小食甜品任你揀｜聖誕2021
文章日期：2021年12月23日
聖誕節在家炮製聖誕大餐，以下食譜包括前菜、主菜、輕食及甜品，大家不妨參考：
聖誕美食DIY集合
前菜/餐湯︰
法式洋葱湯[詳情]
羅宋湯[詳情]
糖醋薯仔沙律[詳情]
主菜/輕食︰
Son級烤雞[詳情]
紅酒燴牛尾[詳情]
香草洋葱汁煎牛扒[詳情]
火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬[詳情]
焗肉餅伴番薯蓉[詳情]
番茄吞拿魚杯[詳情]
春菊日本柿春卷[詳情]
天貝蘆筍千張卷[詳情]
親子越南米紙卷[詳情]
營養飯糰：壽司三文治、茹素營養均衡飯糰、繽紛飯糰[詳情]
甜品︰
低脂日式雲呢拿梳乎厘[詳情]
朱古力布朗尼蛋糕[詳情]
豆渣麻糬波波、脆皮軟心咖啡渣布朗尼[詳情]
蘋果金寶[詳情]
聖誕套餐︰
三文魚配蜜瓜球、南瓜帶子湯、紅莓汁伴燒火雞配西蘭花、香蕉、士多啤梨班戟配奇異果汁[詳情]
肉桂蘋果蜜糖烤春雞、煙火雞紅石榴沙律、肉桂蘋果奶蓋紅茶[詳情]
番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、炸湯圓[詳情]
聖誕美食/聖誕飲食貼士：
聖誕飲食貼士：自助餐先吃低卡低脂食物 中式甜品熱量較芝士餅低 檸水代果汁
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