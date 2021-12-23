4.5米互動光影許願樹@灣仔茂蘿街7號 每晚3場燈光音樂匯演｜好去處
文章日期：2021年12月23日
灣仔茂蘿街7號（M7）為市建局轄下保育活化項目，即日起至明年3月23日，於休憩空間矗立「光影樹下 願望成真」光影裝置。「許願樹」裝置高約4.5米高，以光影互動形式呈現。市民只需站到樹的中央，向願望種子許願，整棵樹便會亮起幻彩光效，並播放特色的主題音樂。音樂的節奏更會隨燈光顏色而轉變，寓意接收許願者的祈願。
另外，茂蘿街7號每晚有三場《聲光合影》燈光音樂匯演，市民可欣賞由五幕燈光音樂組成、長達3分鐘的匯演。以過去百年的社會變遷為靈感，帶領觀眾走進由老香港灣仔演變成繁華大都會的歷史旅程。
「光影樹下 願望成真」@灣仔茂蘿街7號
M7「許願樹」
日期：即日至2022年3月23日
開放時間：12:30pm-9:30pm（周一至周四）；12:00nn-10:00pm（周五至日及公眾假期）
「許願體驗」@灣仔茂蘿街7號
網上登記進場：https://bit.ly/M7wishesREG
詳情︰成功登記人士可於登記時段內，單次進入樹內的「許願種子」許願
《聲光合影》燈光音樂匯演@灣仔茂蘿街7號
時間︰6:30pm、7:30pm及8:30pm（每晚三場）
*除「許願體驗」，場內其他範圍則可自由進出
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