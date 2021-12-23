針織動物公仔點綴荔枝角街頭 暖笠笠迎聖誕｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月23日
聖誕節來臨，一隻隻可愛趣緻的針織動物公仔點綴荔枝角街頭，在D2 Place一期對出的長義街及長荔街，有獅子、小鹿、貓咪、貓爪等裝飾陪大家暖住過聖誕！針織動物裝飾以人手一針一線製作，由本地針織匠人「LYH手作」及針織品牌hoopla，以暖笠笠兼色彩繽紛的針織動物，粉飾荔枝角街頭賀聖誕。
針織動物裝飾@荔枝角
位置：荔枝角D2 Place一期對出長義街及長荔街
聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
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