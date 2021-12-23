針織動物公仔點綴荔枝角街頭　暖笠笠迎聖誕｜聖誕好去處2021

聖誕節來臨，一隻隻可愛趣緻的針織動物公仔點綴荔枝角街頭，在D2 Place一期對出的長義街及長荔街，有獅子、小鹿、貓咪、貓爪等裝飾陪大家暖住過聖誕！針織動物裝飾以人手一針一線製作，由本地針織匠人「LYH手作」及針織品牌hoopla，以暖笠笠兼色彩繽紛的針織動物，粉飾荔枝角街頭賀聖誕。

針織動物裝飾@荔枝角

位置：荔枝角D2 Place一期對出長義街及長荔街

詳情：www.facebook.com/D2Place

聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

新界區

童星點心麵樂園香港版@沙田中心沙田廣場、屯門時代廣場

迪士尼奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場

手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置

東薈城名店倉 X Wendt & Kühn樂悠聖誕市集

愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場

怪誕森林奇遇記@荃灣廣場 聖誕藝作市集@大埔新達廣場

聖誕癲噹 x 小襪兔 x 阿讚貓@荃灣海濱

巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場

勞蘇期間限定店@葵芳新都會廣場

葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始

將軍澳中心 X 韓國觀光公社「韓冬樂雪遊」

回收玻璃樽聖誕樹@將軍澳廣場

Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘

歐陸聖誕雪地鹿車打卡+周末市集＠將軍澳翩滙坊

九龍區

禪繞畫x文具x聖誕裝置@翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

聖誕市集@大角嘴利奧坊

打卡購物@旺角THE FOREST

史諾比之旅@海港城【短片】

聖誕客運站@海運大廈露天廣場

《鬼滅之刃》無限列車@尖沙嘴The ONE

K11 MUSEA聖誕嘉年華匯聚手工藝及美食

LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】

CK鼠x黃埔天地：聖誕糖果樂園

Crazy Mini Golf@黃埔天地

Sanrio男團@紅磡置富都會

Crazy Mini Golf@黃埔天地 打高球挑戰6大特色球道

旺角T.O.P x Wade and Leta：紐約地標浮雕牆＋AR浪蕩紐約街頭＋視覺藝術廊

奧海城 x Yum Me Play「Fairy Wonderland」期間限定店

港島區

賞「楓」靚景@北角海濱花園

銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky

利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置

中環IFC x 東方快車 三體驗區踏上聖誕鐵路之旅【短片】

雪山之巔度假村@太古廣場

玩轉大館馬戲季@大館

4.5米互動光影許願樹@灣仔茂蘿街7號 每晚3場燈光音樂匯演

Jelly Belly@西寶城

聖誕市集＠赤柱廣場

海洋公園聖誕巿集、與姆明合照、觀光影騷【短片】

P助＋粉紅兔兔ｘ香港仔中心：極光聖誕村+AR遊戲

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