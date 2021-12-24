聖誕好去處2021：各區各主題裝置各聖誕市集各展覽大集合

平安夜聖誕節新年想出外走走逛逛、影相打打卡？全港各區各商場已佈置得很有聖誕氣氛。下列綜合各主題裝置、展覽和地點，供讀者參考。

聖誕好去處2021

巨型聖誕樹

巨型聖誕樹音樂盒@東薈城名店倉 [詳情]

聖誕樹＋Monchhichi溜冰場@愉景灣 [詳情]

玻璃聖誕樹+15米長星光許願長廊@元朗YOHO MALL [詳情]

癲噹聖誕樹＋癲噹＋小襪兔＋阿讚貓@荃灣海濱 [詳情]

小白許願樹＋360度冰雪奇景體驗@Citywalk荃新天地 [詳情]

勞蘇光影聖誕樹＋聖誕草莓熊世界@葵芳新都會廣場 [詳情]

20米巨型聖誕樹@西九海濱 [詳情]

LEGO幻光聖誕樹@尖沙嘴K11 MUSEA香港樂高探索中心 [詳情]

巨型聖誕樹@中環大館 [詳情]

10米高的巨型聖誕樹＋迪士尼公主聖誕燈飾@灣仔利東街 [詳情]

聖誕樹@灣仔HarbourChill海濱休閒站 [詳情]

聖誕市集／聖誕嘉年華

A Disney Christmas@迪士尼 [詳情]

聖誕藝作市集@大埔新達廣場 [詳情]

歐陸聖誕甜蜜嘉年華＋Sweetmas美食市集@沙田新城市廣場 [詳情]

芬蘭傳統市集@荃灣如心廣場 [詳情]

聖誕童話市集@葵興life@KCC [詳情]

Miffy x HOMELESS精品市集@旺角MOKO新世紀廣場 [詳情]

北歐市集@旺角THE FOREST [詳情]

佛系聖誕市集@大角嘴利奧坊 [詳情]

聖誕節村@K11 MUSEA [詳情]

歐陸聖誕市集@將軍澳翩滙坊 [詳情]

聖誕市集@赤柱廣場 [詳情]

聖誕小鎮@海洋公園 [詳情]

卡通主題

Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城 [詳情]

海賊王@馬鞍山新港城中心 [詳情]

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心 [詳情]

Kakao Friends@荷里活廣場 [詳情]

Corocorokuririn@黃埔天地 [詳情]

史諾比@海港城 [詳情]

Jelly Belly@西寶城、昇悅商場、昇御商場 [詳情]

P助及粉紅兔兔@香港仔中心 [詳情]

櫻桃小丸子@皇室堡、銅鑼灣地帶、東角LAFORET [詳情]

畢奇Pucky@銅鑼灣時代廣場 [詳情]

蜘蛛俠@銅鑼灣希慎廣場 [詳情]

怪獸公司@太古城中心 [詳情]

其他

灣仔海濱「海岸堤階」踩水上單車遊維港、Chocolate Rain打卡裝置【短片】

「南丫說：」@南丫島索罟灣

「四大寇——從照相重塑革命記憶」專題展@孫中山紀念館

薔薇科植物主題展覽@香港公園霍士傑溫室【短片】

元朗大棠楓香林【短片】

鳳園蝴蝶保育區【短片】

M+博物館@西九【短片】

西九文化區一日Chill遊【短片】

九龍寨城公園 尋幽賞景探古蹟【短片】

香港8大海濱好去處

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