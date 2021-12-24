聖誕新年飲食貼士｜餐後吃未熟香蕉、奇異果利消滯 營養師建議大餐後兩三日「肉減半菜加倍」
文章日期：2021年12月24日
平安夜聖誕節新年或會吃大餐，有沒有方法助消滯？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問時表示，餐後食用外表較青、未熟的木瓜、香蕉、奇異果和菠蘿，可攝取「消化酵素」，有助消滯。
木瓜香蕉奇異果菠蘿 「消化酵素」含量較高
李杏榆解釋，大部分水果含有「消化酵素」，顧名思義即是消化所需的酵素，有助分解食物，而常見「消化酵素」含量高的水果包括木瓜、香蕉、奇異果和菠蘿，不過留意應選擇食用青色未熟的水果，因為「消化酵素」作用是幫助水果成熟，如果水果已成熟，代表該水果已經消耗大部分「消化酵素」，相關酵素含量較低，幫助人體消化效果相對較小。
早餐宜清淡管飽
除了餐後吃適合的水果，李杏榆建議，吃大餐後的兩三日應「減肉加菜」，早餐要清淡管飽，例如吃麥皮、三文治、沙津、水果和雞蛋等，晚餐澱粉質和肉類食物分量減一半，蔬菜增加一倍。蔬菜含有非水溶性纖維和水溶性纖維，非水溶性纖維有助保持腸道暢通，水溶性纖維有助軟化大便、平衡血糖和增加飽肚感。
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