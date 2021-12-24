聖誕新年飲食貼士｜餐後吃未熟香蕉、奇異果利消滯　營養師建議大餐後兩三日「肉減半菜加倍」

平安夜聖誕節新年或會吃大餐，有沒有方法助消滯？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問時表示，餐後食用外表較青、未熟的木瓜、香蕉、奇異果和菠蘿，可攝取「消化酵素」，有助消滯。

木瓜香蕉奇異果菠蘿 「消化酵素」含量較高

李杏榆解釋，大部分水果含有「消化酵素」，顧名思義即是消化所需的酵素，有助分解食物，而常見「消化酵素」含量高的水果包括木瓜、香蕉、奇異果和菠蘿，不過留意應選擇食用青色未熟的水果，因為「消化酵素」作用是幫助水果成熟，如果水果已成熟，代表該水果已經消耗大部分「消化酵素」，相關酵素含量較低，幫助人體消化效果相對較小。

早餐宜清淡管飽

除了餐後吃適合的水果，李杏榆建議，吃大餐後的兩三日應「減肉加菜」，早餐要清淡管飽，例如吃麥皮、三文治、沙津、水果和雞蛋等，晚餐澱粉質和肉類食物分量減一半，蔬菜增加一倍。蔬菜含有非水溶性纖維和水溶性纖維，非水溶性纖維有助保持腸道暢通，水溶性纖維有助軟化大便、平衡血糖和增加飽肚感。

聖誕新年飲食貼士：

營養師建議：勿留肚食大餐、大餐後宜行步半小時

消滯 其他方法：

消滯3茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】

洛神花山楂茶

消滯湯水：白蘿蔔海帶麵豉湯

聖誕美食DIY：

聖誕美食DIY一覽 在家炮製聖誕大餐：烤雞、煎牛扒、小食甜品任你揀

吞拿魚番茄杯 低脂乳酪代替沙律醬有營又健康

春菊日本柿春卷 自製不同餡料

番茄南瓜湯、雞絲蕎麥麵、咖喱陳皮魚蛋、炸湯圓

火雞煙肉烤麥包配威士忌小紅莓醬 派對輕食之選

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm